مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية وجامعة الزيتونة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- وقعت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع جامعة الزيتونة، تهدف إلى تعزيز التعاون ونشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية وتبادل الخبرات العملية والعلمية في هذا المجال.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، حاجة الشباب للمعرفة في ممارسة المواطنة التي تحتاج إلى إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم من أجل العيش في مجتمع عادل وحر، مشيرا الى أن الثقافة الدستورية توفر مادة مهمة ومفيدة للشباب من خلال فهم مكانة الدستور باعتباره سنام التشريعات وأرفعها مكانة ومرتبة.
ولفت إلى اهتمام المحكمة بأن يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن، باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
من جانبه، قال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي، إن التعاون مع المحكمة الدستورية يشكل فرصة لتحقيق تفاعل يقدم فائدة أكاديمية للطلبة في مجال القضاء الدستوري، مبديا حرص الجامعة على تفعيل التعاون وإنجاحه.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
--(بترا)
ب ص/ن ح/رق
03/03/2024 16:01:50
MENAFN03032024000117011021ID1107928539
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