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مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية وجامعة الزيتونة

3/3/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- وقعت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع جامعة الزيتونة، تهدف إلى تعزيز التعاون ونشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية وتبادل الخبرات العملية والعلمية في هذا المجال.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، حاجة الشباب للمعرفة في ممارسة المواطنة التي تحتاج إلى إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم من أجل العيش في مجتمع عادل وحر، مشيرا الى أن الثقافة الدستورية توفر مادة مهمة ومفيدة للشباب من خلال فهم مكانة الدستور باعتباره سنام التشريعات وأرفعها مكانة ومرتبة.
ولفت إلى اهتمام المحكمة بأن يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن، باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
من جانبه، قال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي، إن التعاون مع المحكمة الدستورية يشكل فرصة لتحقيق تفاعل يقدم فائدة أكاديمية للطلبة في مجال القضاء الدستوري، مبديا حرص الجامعة على تفعيل التعاون وإنجاحه.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
--(بترا)
ب ص/ن ح/رق
03/03/2024 16:01:50

MENAFN03032024000117011021ID1107928539

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