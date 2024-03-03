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وفد بحريني يطلع على تجربة الصناعة والتجارة في مجال السجل التجاري

3/3/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- اطلع فد من وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، على تجربة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مجال السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وسجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني.
ويعد الأردن دولة رائدة في مجال قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وله خبرات واسعة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي طبقته عربيا وعالميا.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد؛ قدمت مديرة مديرية السجل التجاري المركزي، مسجلة الحقوق على الأموال المنقولة، إكرام السكر، إيجازاً وشرحاً قانونياً لأحكام القانون.
وبينت السكر أهمية وجود السجل من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى المزيد من فرص التمويل، الذي يساعدها في تنمية أعمالها، وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى زيارة الوفد البحريني للبنك العربي وبنك المال الأردني كونهما من أهم الجهات المستخدمة لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة، ليطلع على تجربتهم بهذا الخصوص.
--(بترا)
ع ن/ف م/رق
03/03/2024 15:58:48

MENAFN03032024000117011021ID1107928538

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