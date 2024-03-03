اتفاقية لحفر 16 بئرا ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء، لحفر 16 بئراً في منطقة أبو الزيغان.
وحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود الاتفاقية مع مقاول محلي، بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي، وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية.
ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية 97.24 مليون يورو ممولة بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل ذاتي، والدراسات والتصميم والإشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية وبنسبة 100 بالمئة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين التزويد المائي وخفض الفاقد في 17 منطقة في دير علا والكرامة، وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة للمواطنين.
وقال أبو السعود، إن المشروع سيرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق، البلاونة، وخزما، وضرار، ودير علا، ومعدي، ورويحة، ودباب، وأبو الزيغان، والطوال الشمالي، والطوال الجنوبي، ومثلث العارضة، ومثلث المصري، وميسرة فنوش، وظهرة الرمل، وداميا، وغور كبد، والكرامة.
وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن حفر 16 بئرا في أبو الزيغان بقيمة 13.550 مليون دولار، منها بئر استكشافية لتعزيز التزويد المائي في مناطق دير علا والكرامة، وتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية لتجهيز الآبار وربطها على خطوط التجميع.
وأكد أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة تحديات تزايد حدة الطلب ومعالجة بؤر شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، وأنها تتابع إنجاز مشاريعها في مواعيدها المحددة وبأعلى مستويات الجودة.
وثمن أبو السعود دعم الاتحاد الأوروبي خاصة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية، وتوفيرهما التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.
بدورهم، عبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلو مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية عن ارتياحهم للتعاون المستمر بين البنك وقطاع المياه.
من جهته، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدوري، إن هذه الحزمة من المشروع سينفذها مقاول محلي وفق أعلى المواصفات، وإن 4 حزم تحت التنفيذ حالياً، فيما سيكتمل طرح الحزم المتبقية قريبا.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/رق
03/03/2024 15:44:09
MENAFN03032024000117011021ID1107928534
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