اتفاقية لحفر 16 بئرا ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء، لحفر 16 بئراً في منطقة أبو الزيغان.

وحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود الاتفاقية مع مقاول محلي، بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي، وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية.

ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية 97.24 مليون يورو ممولة بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل ذاتي، والدراسات والتصميم والإشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية وبنسبة 100 بالمئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين التزويد المائي وخفض الفاقد في 17 منطقة في دير علا والكرامة، وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة للمواطنين.

وقال أبو السعود، إن المشروع سيرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق، البلاونة، وخزما، وضرار، ودير علا، ومعدي، ورويحة، ودباب، وأبو الزيغان، والطوال الشمالي، والطوال الجنوبي، ومثلث العارضة، ومثلث المصري، وميسرة فنوش، وظهرة الرمل، وداميا، وغور كبد، والكرامة.

وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن حفر 16 بئرا في أبو الزيغان بقيمة 13.550 مليون دولار، منها بئر استكشافية لتعزيز التزويد المائي في مناطق دير علا والكرامة، وتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية لتجهيز الآبار وربطها على خطوط التجميع.

وأكد أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة تحديات تزايد حدة الطلب ومعالجة بؤر شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، وأنها تتابع إنجاز مشاريعها في مواعيدها المحددة وبأعلى مستويات الجودة.

وثمن أبو السعود دعم الاتحاد الأوروبي خاصة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية، وتوفيرهما التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

بدورهم، عبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلو مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية عن ارتياحهم للتعاون المستمر بين البنك وقطاع المياه.

من جهته، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدوري، إن هذه الحزمة من المشروع سينفذها مقاول محلي وفق أعلى المواصفات، وإن 4 حزم تحت التنفيذ حالياً، فيما سيكتمل طرح الحزم المتبقية قريبا.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/رق

03/03/2024 15:44:09