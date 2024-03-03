الغذاء والدواء تعلن خطتها الرقابية والتوعوية استعدادا لشهر رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن خطتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي باشرت بتنفيذها على مدار الأشهر الأخيرة، وبما يضمن انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الأحد، إن الخطة تضمنت سلسلة إجراءات استباقية مبكرة ومسوحات ميدانية شاملة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها، وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة.
كما تشتمل على مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر أو التوزيع والتأكد من بطاقة بيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها.
وبين مهيدات أن الخطة تهدف إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو أغذية تشهد استهلاكا متزايدا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاته والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر والحلويات الرمضانية والقطايف.
وأضاف أن الحملات الرقابية تستهدف جميع المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها، سيما التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية، والوجبات السريعة، والمناسبات والتواصي والمحامص، ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة، والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات وبيع القطايف والمشروبات والعصائر والألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية، ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.
ولفت مهيدات إلى أن الخطة تنظم توزيع كوادر الرقابة والتفتيش على مدار 24 ساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة من قبل الفنيين المناوبين، ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة، مشددا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.
وتابع، أن الخطة تضمنت برنامجا خاصا بالتوعية لتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.
وبحسب البيان، دعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني (...) والواتس أب على الرقم 0795632000.
--(بترا)
ع د/م ف/رق
03/03/2024 15:39:26
MENAFN03032024000117011021ID1107928533
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