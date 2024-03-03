الغذاء والدواء تعلن خطتها الرقابية والتوعوية استعدادا لشهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن خطتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي باشرت بتنفيذها على مدار الأشهر الأخيرة، وبما يضمن انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الأحد، إن الخطة تضمنت سلسلة إجراءات استباقية مبكرة ومسوحات ميدانية شاملة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها، وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة.

كما تشتمل على مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر أو التوزيع والتأكد من بطاقة بيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها.

وبين مهيدات أن الخطة تهدف إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو أغذية تشهد استهلاكا متزايدا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاته والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر والحلويات الرمضانية والقطايف.

وأضاف أن الحملات الرقابية تستهدف جميع المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها، سيما التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية، والوجبات السريعة، والمناسبات والتواصي والمحامص، ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة، والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات وبيع القطايف والمشروبات والعصائر والألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية، ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.

ولفت مهيدات إلى أن الخطة تنظم توزيع كوادر الرقابة والتفتيش على مدار 24 ساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة من قبل الفنيين المناوبين، ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة، مشددا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.

وتابع، أن الخطة تضمنت برنامجا خاصا بالتوعية لتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.

وبحسب البيان، دعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني (...) والواتس أب على الرقم 0795632000.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

03/03/2024 15:39:26