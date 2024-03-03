العمل: تحديد ساعات الدوام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص
التاريخ
3/3/2024 2:33:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- قالت وزارة العمل، إن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الأحد الموافق وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.
--(بترا)
ن ش/رق
03/03/2024 15:07:14
MENAFN03032024000117011021ID1107928531
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