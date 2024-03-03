العمل: تحديد ساعات الدوام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- قالت وزارة العمل، إن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الأحد الموافق وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

--(بترا)

ن ش/رق

03/03/2024 15:07:14