الخدمات والنقل النيابية تبحث واقع عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة الخدمات والنقل، النائب غازي البداوي، ضرورة سن تشريعات لسد الفجوة التشريعية التي تحكم عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ العقوبات بحقهم.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الأحد، واقع عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، عقب ملاحظات أثارت جدل في الشارع حول عملها، والضرر الذي سببته لأصحاب التكسي الأصفر.

وقال البداوي إن لدى المجلس بعض الملاحظات والأسئلة بحاجة للنقاش للخروج بالحلول الممكنة، متسائلا عن الدور الذي تقول به وزارة الاقتصاد الرقمي لتنظيم قطاع النقل العام، وعدد المركبات العاملة في التطبيقات المرخصة، ودورها في عملية حجب غير المرخصة منها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وجود فجوة سعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، وأن العرض والطلب هي مشكلة يعانيها القطاع بشكل كامل.

واقترح الهناندة فرض عقوبة على سائقي التطبيقات غير المرخصة متمثلة بالحبس لمدة أسبوع نتيجة عدم وجود قانون يحاسب على استخدامها، وذلك من خلال سن تشريعات تسمح بفرض عقوبات على التطبيقات غير المرخصة، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية خلال الـ6 أشهر الماضية لم تحصل من قبل، ما يدل على الاهتمام وجدية تنظيم هذا القطاع.

وبين ضرورة إجراء دراسة للخروج بحلول من شأنها تنظيم قطاع النقل، وحماية مصالح العاملين بالقطاع، مقترحًا زيادة أعداد المركبات المرخصة، إذ أن الحاجة الفعلية تتمثل بمضاعفة العدد الحالي البالغ 13 ألف مركبة تعمل بالتطبيقات و17 ألف تكسي مرخص.

من جانبها، قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن موضوع التطبيقات الذكية غير المرخصة، والمنافسة غير الشرعية هي مشكلة تعاني منها هيئة تنظيم النقل البري، ما يشكل خطرا اجتماعيا، نتيجة عدم توفر المعلومات حول سائق المركبة التي لا يتم تتبعها نتيجة عدم ترخيصها قانونيا.

وأضافت أنه جرى مخاطبة المتاجر الإلكترونية، وتم حجب نحو 17 تطبيقا على المتجر الأردني من أصل 37، مؤكدة ضرورة حجب التطبيقات غير المرخصة وعدم السماح لها بالعمل داخل الأردن.

بدوره، أكد مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم وريكات، أن هناك 4 شركات مرخصة للعمل بالتطبيقات الذكية داخل الأردن.

وأوضح أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر على نظام النقل بشكل عام، لافتا إلى أنه تم البدء بشكل جدي هذا العام للسيطرة على عملية النقل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والبنك المركزي لتعزيز الرقابة على المحافظ الإلكترونية، وضبط عمليات التحويل للخارج.

وقال الوريكات إن هناك عملية غير منظمة لبيع بطاقات الشحن لتشغيل بعض التطبيقات غير المرخصة، مشددا على ضرورة تنظيمها وإنهائها، وتشديد الرقابة على المحافظ النقدية والإلكترونية المتعلقة بالحوالات المالية للتطبيقات غير المرخصة من خلال البنك المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن هناك جهودا مكثفة لحجب التطبيقات غير المرخصة، لافتا إلى أن هناك تطبيقا واحدا يعمل بالذكاء الاصطناعي تم التوصل إلى الجهة التي تديره داخل الأردن وإلقاء القبض عليها وتحويلها للقضاء.

وأكد السرحان، أن النجاح كان مؤثرا في الحجب، خلال فترة لم تتجاوز نحو 7 أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث جرى حجب العديد من التطبيقات ويجري العمل على حجب باقي التطبيقات غير المرخصة، مبينا أن الهيئة وجهت إلى تنظيم حملة توعية للمواطنين بمخاطر استخدام التطبيقات غير المرخصة.

من جهتهم أكد سائقو التكسي الأصفر وتطبيقات النقل المرخصة، ضرورة تنظيم قطاع النقل العام، عقب زيادة حجم التحديات والمشاكل التي يعانيها القطاع.

وكشفوا عن أن هناك من يروج لبيع المركبات دون دفعة أُولى، مستغلين الشباب وحاجتهم للعمل، مما تسبّب بزيادة أعداد المتعثرين، مؤيدين توجهات الحكومة للسيطرة على نسب البطالة من خلال قطاع النقل والقطاعات الأُخرى، لكن ضمن دراسات مستقبلية لضمان عدم إيجاد مشاكل أُخرى.

ووضعوا اللجنة بصورة المشاكل التي تواجههم والتي تتطلب حلول سريعة، لضمان تنظيم عمل قطاع النقل في الأردن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم، دعا النواب، محمود الفرجات، وعمر الزيود، وصالح الوخيان، وإسماعيل المشاقبة، واحمد الخلايلة، ومحمد الهلالات، إلى ضرورة ايجاد الحلول لضبط الفوضى في قطاع النقل العام، والتعامل مع هذا الملف.

--(بترا)

م ح/م ف/رق

03/03/2024 15:03:34