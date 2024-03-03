الأسرة النيابية تلتقي المدير التنفيذي لـجيدكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، زينب البدول، أهمية تعزيز تمكين السيدات ومشاركتهن اقتصاديا، داعية إلى تقديم كُل التسهيلات لهن للعمل على فتح مشاريعهن الخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبدالفتاح الكايد، ومدراء الوحدات في المؤسسة.
من جهتهم، دعا النواب، هادية السرحان، وعبير الجبور، وفليحة السبيتان، وصباح الدردور، وهيثم زيادين، وفريد حداد، إلى تمكين المرأة اقتصاديا، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.
بدوره، استعرض الكايد، آلية عمل المؤسسة وأسس تقديم المنح للمستفيدين، قائلًا: إن للمؤسسة استراتيجية تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها، التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومطابقة المشاريع للمعايير الدولية.
وأضاف أن المؤسسة تصمم وتنفذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.
وأشار الكايد إلى أن "جيدكو" مؤسسة حكومية مستقلة، يقودها مجلس إدارة، يمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضح أن المؤسسة ليس لها أي فروع في المحافظات، بينما تقدم خدماتها إلكترونيا، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيلًا على الموظفين.
ولفت إلى أن 92 بالمئة من خدمات المؤسسة إلكترونية، وأنها تقدم خدماتها لـ1580 مستفيدا ومستفيدة، 54 بالمئة منهم نساء.
من جانبه، استعرض مدير وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المؤسسة، زيد النسور، أهداف المشروع، وأهمها تحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، عبر بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، ودمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء، والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل.
ويستهدف المشروع محافظات، عجلون، وجرش، والبلقاء، ومادبا، والمفرق، وإربد، والزرقاء، والكرك، والطفيلة، ومعان، حسب النسور، الذي قال إن المشروع يوفر 6 آلاف فرصة عمل، 47 بالمئة منها للنساء.
وأضاف أن المشروع يشجع على الأفكار الإبداعية، ويدرب السيدات، ويصقل مهاراتهن لتأسيس مشاريعهن على نحو أفضل.
--(بترا)
م خ /ن ح/رق
03/03/2024 14:46:40
MENAFN03032024000117011021ID1107928529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.