الأسرة النيابية تلتقي المدير التنفيذي لـجيدكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، زينب البدول، أهمية تعزيز تمكين السيدات ومشاركتهن اقتصاديا، داعية إلى تقديم كُل التسهيلات لهن للعمل على فتح مشاريعهن الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبدالفتاح الكايد، ومدراء الوحدات في المؤسسة.

من جهتهم، دعا النواب، هادية السرحان، وعبير الجبور، وفليحة السبيتان، وصباح الدردور، وهيثم زيادين، وفريد حداد، إلى تمكين المرأة اقتصاديا، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.

بدوره، استعرض الكايد، آلية عمل المؤسسة وأسس تقديم المنح للمستفيدين، قائلًا: إن للمؤسسة استراتيجية تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها، التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومطابقة المشاريع للمعايير الدولية.

وأضاف أن المؤسسة تصمم وتنفذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.

وأشار الكايد إلى أن "جيدكو" مؤسسة حكومية مستقلة، يقودها مجلس إدارة، يمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وأوضح أن المؤسسة ليس لها أي فروع في المحافظات، بينما تقدم خدماتها إلكترونيا، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيلًا على الموظفين.

ولفت إلى أن 92 بالمئة من خدمات المؤسسة إلكترونية، وأنها تقدم خدماتها لـ1580 مستفيدا ومستفيدة، 54 بالمئة منهم نساء.

من جانبه، استعرض مدير وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المؤسسة، زيد النسور، أهداف المشروع، وأهمها تحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، عبر بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، ودمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء، والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل.

ويستهدف المشروع محافظات، عجلون، وجرش، والبلقاء، ومادبا، والمفرق، وإربد، والزرقاء، والكرك، والطفيلة، ومعان، حسب النسور، الذي قال إن المشروع يوفر 6 آلاف فرصة عمل، 47 بالمئة منها للنساء.

وأضاف أن المشروع يشجع على الأفكار الإبداعية، ويدرب السيدات، ويصقل مهاراتهن لتأسيس مشاريعهن على نحو أفضل.

--(بترا)

م خ /ن ح/رق

03/03/2024 14:46:40