مخيم كشفي بيئي بمناسبة اليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 3 شباط (بترا) نفذت مديرية شباب البلقاء معسكرا كشفيا بيئيا للشباب بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأشار مدير المديرية عدنان العجارمة إلى الإنجازات التي تحققت على مختلف المستويات لبناء النموذج الوطني الأكثر استقرارا واعتزاز الشباب الأردني بهذه الإنجازات التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار دائمين.

بدوره، أكد رئيس هيئة الإشراف احمد الصمادي أن هذا المعسكر جاء ضمن سلسة من البرامج والأنشطة الشبابية التي تنفذها المديرية والمراكز الشبابية في المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وتضمنت فعاليات المعسكر زراعة 300 شجرة ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة تحت شعار "بيدك ازرعها.. خليها خضرا"، بالإضافة إلى مسير كشفي تطوعي وتدريبات على المهارات الكشفية وقصائد شعرية ومسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية.

وعبر المشاركون في المخيم عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة بمناسبة مرور ربع قرن من البناء والإنجاز.

--(بترا)

أع

03/03/2024 14:20:21