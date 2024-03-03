مخيم كشفي بيئي بمناسبة اليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 3 شباط (بترا) نفذت مديرية شباب البلقاء معسكرا كشفيا بيئيا للشباب بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وأشار مدير المديرية عدنان العجارمة إلى الإنجازات التي تحققت على مختلف المستويات لبناء النموذج الوطني الأكثر استقرارا واعتزاز الشباب الأردني بهذه الإنجازات التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار دائمين.
بدوره، أكد رئيس هيئة الإشراف احمد الصمادي أن هذا المعسكر جاء ضمن سلسة من البرامج والأنشطة الشبابية التي تنفذها المديرية والمراكز الشبابية في المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وتضمنت فعاليات المعسكر زراعة 300 شجرة ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة تحت شعار "بيدك ازرعها.. خليها خضرا"، بالإضافة إلى مسير كشفي تطوعي وتدريبات على المهارات الكشفية وقصائد شعرية ومسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية.
وعبر المشاركون في المخيم عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة بمناسبة مرور ربع قرن من البناء والإنجاز.
--(بترا)
أع
03/03/2024 14:20:21
MENAFN03032024000117011021ID1107928527
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