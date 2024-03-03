الزراعة تفتتح ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- بدأت في وزارة الزراعة اليوم الأحد، ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة بهدف توحيد الجهود والخبرات ووضع خطة استراتيجية للارتقاء بالخدمات الصحية البيطرية التي تقدمها وزارة الزراعة وتعزيزها.

كما تهدف الورشة التي افتتحتها مساعد أمين عام الوزارة للثروة الحيوانية الدكتورة ابتهال الخريشا إلى تحسين الصحة الحيوانية وتقليل خطر انتشار الأمراض ورفع الجاهزية والاستعداد من خلال مواكبة السياسات العالمية للصحة الحيوانية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراكهم في تقديم الخدمات الصحية البيطرية.

وقالت الخريشا إن الورشة التي حضرها خبراء دوليون تؤكد التشاركية مع القطاع الخاص في وضع الأساسيات واتخاذ القرار لتحديد الأولويات ورسم خارطة الطريق للمضي قدما في وضع خطوات التنفيذ من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وحماية الصحة المجتمعية.

وسيتمخض عن الورشة إطلاق خطة تطوير قطاع البيطرة لما لها من أثر على تحسين واقع الثروة الحيوانية وحوكمة البيطرة والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة ورفع الصادرات.

--(بترا)

رح/ ف ج

03/03/2024 14:16:00