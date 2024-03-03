اختتام فعاليات مخيم جائزة الحسن لمدرسة الجالية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم المستوى الفضي لمدرسة الجالية الدولية في وادي رم، بمشاركة 27 شابا وشابة.
ووفق بيان الجائزة اليوم الأحد، اشتملت فعاليات المخيم على مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، والتدريب على الإسعافات الأولية مع التركيز على التفاعل والتطبيق العملي، وتعلم مهارات التعايش والتكيف مع البيئات المختلفة.
ونفذ المشاركون مسيرا في رم وألعاب بناء الفريق التي تعد جزءا أساسيا من البرنامج، ليتمكن المشاركون من تعزيز روابط العمل على بناء أسس التعاون، واكتساب مهارات قيادية وتنظيمية هامة.
ويأتي المخيم ضمن سلسلة فعاليات تستهدف تنمية قدرات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
--(بترا)
س ح/ف ج
03/03/2024 14:08:13
MENAFN03032024000117011021ID1107928525
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