اختتام فعاليات مخيم جائزة الحسن لمدرسة الجالية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم المستوى الفضي لمدرسة الجالية الدولية في وادي رم، بمشاركة 27 شابا وشابة.

ووفق بيان الجائزة اليوم الأحد، اشتملت فعاليات المخيم على مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، والتدريب على الإسعافات الأولية مع التركيز على التفاعل والتطبيق العملي، وتعلم مهارات التعايش والتكيف مع البيئات المختلفة.

ونفذ المشاركون مسيرا في رم وألعاب بناء الفريق التي تعد جزءا أساسيا من البرنامج، ليتمكن المشاركون من تعزيز روابط العمل على بناء أسس التعاون، واكتساب مهارات قيادية وتنظيمية هامة.

ويأتي المخيم ضمن سلسلة فعاليات تستهدف تنمية قدرات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

--(بترا)

س ح/ف ج

03/03/2024 14:08:13