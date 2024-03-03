باكستان: مصرع 21 شخصا وإصابة 37 جراء الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 37 آخرون في إقليم بيشاور في الباكستان، جراء الأمطار الغزيرة خلال الساعات الــــ48 الماضية.
وبحسب هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان، جرى الإبلاغ عن تدمير 30 منزلا بشكل كامل و97 بشكل جزئي.
وحذرت منظمات إنسانية باكستانية اليوم الأحد، من تداعيات تدهور الوضع جراء الفيضانات الشديدة التي اجتاحت أخيراً إقليم بالوتشيستان جنوب غربي البلاد.
وذكرت المنظمات أن سكان الإقليم يواجهون الآن وضعاً شديد الصعوبة يعرقل حصولهم على الغذاء، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع بعد الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الإقليم الأسبوع الماضي.
وأضافت إن سوء حالة البنية الأساسية في الإقليم تسبب في الحيلولة دون حصول السكان على معونات الإغاثة، وأن المنظمات الحقوقية وعمال الشؤون الاجتماعية أصبحوا يمثلون بصيص الأمل الوحيد للسكان المتضررين جراء الفيضانات.
من جهتها، ذكرت صحيفة (داون) الباكستانية أن مسئولي منطقة جوادار كشفوا النقاب عن تشريد مئات الأشخاص جراء الفيضانات التي أدت إلى انهيار عشرات المساكن والمؤسسات التجارية.
يذكر أن باكستان شهدت العام الماضي هطول أمطار موسمية بكميات تتجاوز المعدلات المعتادة، بالإضافة إلى ما سببه ذوبان الجليد من فيضانات غير مسبوقة بالشمال والجنوب، ما أسفر عن وفاة أكثر من 1700 شخص، وتشريد الملايين، وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.
--(بترا)
رصد/أغ
03/03/2024 14:03:46
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