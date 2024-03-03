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باكستان: مصرع 21 شخصا وإصابة 37 جراء الأمطار الغزيرة

3/3/2024 2:32:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 37 آخرون في إقليم بيشاور في الباكستان، جراء الأمطار الغزيرة خلال الساعات الــــ48 الماضية.
وبحسب هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان، جرى الإبلاغ عن تدمير 30 منزلا بشكل كامل و97 بشكل جزئي.
وحذرت منظمات إنسانية باكستانية اليوم الأحد، من تداعيات تدهور الوضع جراء الفيضانات الشديدة التي اجتاحت أخيراً إقليم بالوتشيستان جنوب غربي البلاد.
وذكرت المنظمات أن سكان الإقليم يواجهون الآن وضعاً شديد الصعوبة يعرقل حصولهم على الغذاء، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع بعد الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الإقليم الأسبوع الماضي.
وأضافت إن سوء حالة البنية الأساسية في الإقليم تسبب في الحيلولة دون حصول السكان على معونات الإغاثة، وأن المنظمات الحقوقية وعمال الشؤون الاجتماعية أصبحوا يمثلون بصيص الأمل الوحيد للسكان المتضررين جراء الفيضانات.
من جهتها، ذكرت صحيفة (داون) الباكستانية أن مسئولي منطقة جوادار كشفوا النقاب عن تشريد مئات الأشخاص جراء الفيضانات التي أدت إلى انهيار عشرات المساكن والمؤسسات التجارية.
يذكر أن باكستان شهدت العام الماضي هطول أمطار موسمية بكميات تتجاوز المعدلات المعتادة، بالإضافة إلى ما سببه ذوبان الجليد من فيضانات غير مسبوقة بالشمال والجنوب، ما أسفر عن وفاة أكثر من 1700 شخص، وتشريد الملايين، وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.
--(بترا)
رصد/أغ
03/03/2024 14:03:46

MENAFN03032024000117011021ID1107928523

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