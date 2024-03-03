مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الاحتفال الذي أقامته المديرية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية الذي يصادف في الأول من آذار كل عام.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "التقنيات المبتكرة في خدمة الدفاع المدني" ليحاكي الدور الكبير للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال الآليات والمعدات المتطورة والمبتكرة، وبما يكفل صون مقدرات الوطن ومكتسباته، والحد من الخسائر البشرية والمادية حال وقوع الحوادث لا قدّر الله.

وأشار مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري في كلمة في الاحتفال، الى تطوير كفاءة العمل من خلال إدخال التكنولوجيا ضمن مجالات الدفاع المدني والاستفادة منها، وبما ينعكس إيجابا على مواجهة الكوارث والاستجابة لها، ورفع مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة للمجتمع.

وقال، إن الدفاع المدني حظي بدعم موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني حتى أصبح يضاهي أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في الدول المتقدمة.

من جهته، أكد مدير منظمة "ميرسي كور" في الأردن، داريوس رادكليف أهمية بناء الشراكة مع مديرية الدفاع المدني التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى استمرار المنظّمة في أداء دورها ببناء قدرات المجتمعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من آثار التغيّر المناخي ومجابهة الكوارث.

وتخلل الاحتفال الذي حضره عدد من كبار الضباط، والشركاء الإستراتيجيون عرض فيلم وثائقي عن إنجازات جهاز الدفاع المدني وما وصل إليه من تطور وتقدم، ومناقشة أوراق عمل قدّمها الشركاء الاستراتيجيون في مجال الكوارث والحد من آثارها .

وعلى هامش الاحتفال، أُقيم معرض لآليات ومعدات الدفاع المدني الحديثة والمتطورة في محافظات المملكة كافّة، وسيتاح عرضه للمواطنين والزائرين كافةّ غدا.

--(بترا)

ل م/م ف/ اح

03/03/2024 14:01:42