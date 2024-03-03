تنظيم الاتصالات تشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة في برشلونة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة 24 في برشلونة الإسبانية، تحت شعار "المستقبل أولًا " في الفترة من 25 إلى 28 شباط الماضي، بتنظيم من الجمعية الدولية لشبكات الهواتف المحمولة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، ناقشت نسخة هذا العام موضوعات متعددة تعكس أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وما بعدها، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي عند التصنيع، والبصمة الوراثية الرقمية وغيرها، بحضور حوالي 90 ألف مشارك يمثلون 183 دولة من صناع القرار والمهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، خلال لقائه عددًا من الوفود مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية تعنى بها الهيئة كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

كما بحث خلال لقائه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات في إدارة الطيف الراديوي.

والتقى السرحان الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين مارتين، في اجتماع ثنائي، أكدت فيه دعمها لجهود هيئة الاتصالات الأردنية ودورها التنظيمي الكبير في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتعاونها المستدام مع شركائها ونظرائها من الهيئات، ودعمها تبادل الخبرات الفنية بما فيه مصلحة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتحدث السرحان خلال مشاركته في الطاولة المستديرة بفعاليات المؤتمر، عن التجربة الأردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات، وإدخال خدمات جديدة تواكب التسارع في التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى ما قدمته الهيئة من تحفيز لشركات الاتصالات في الأردن، وتقديم التسهيلات التنظيمية لها في سبيل إنجاح إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس.

وأكد أهمية إدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني والإقليمي، وتوزيع الترددات واستخداماتها والاستثمارات المتعلقة بها، مشيرا إلى دور الهيئة في ضمان تعزيز المنافسة لحماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.

--(بترا)

غ ح/م ف

03/03/2024 13:59:34