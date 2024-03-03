تنظيم الاتصالات تشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة في برشلونة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة 24 في برشلونة الإسبانية، تحت شعار "المستقبل أولًا " في الفترة من 25 إلى 28 شباط الماضي، بتنظيم من الجمعية الدولية لشبكات الهواتف المحمولة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، ناقشت نسخة هذا العام موضوعات متعددة تعكس أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وما بعدها، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي عند التصنيع، والبصمة الوراثية الرقمية وغيرها، بحضور حوالي 90 ألف مشارك يمثلون 183 دولة من صناع القرار والمهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، خلال لقائه عددًا من الوفود مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية تعنى بها الهيئة كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.
كما بحث خلال لقائه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات في إدارة الطيف الراديوي.
والتقى السرحان الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين مارتين، في اجتماع ثنائي، أكدت فيه دعمها لجهود هيئة الاتصالات الأردنية ودورها التنظيمي الكبير في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتعاونها المستدام مع شركائها ونظرائها من الهيئات، ودعمها تبادل الخبرات الفنية بما فيه مصلحة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتحدث السرحان خلال مشاركته في الطاولة المستديرة بفعاليات المؤتمر، عن التجربة الأردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات، وإدخال خدمات جديدة تواكب التسارع في التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى ما قدمته الهيئة من تحفيز لشركات الاتصالات في الأردن، وتقديم التسهيلات التنظيمية لها في سبيل إنجاح إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس.
وأكد أهمية إدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني والإقليمي، وتوزيع الترددات واستخداماتها والاستثمارات المتعلقة بها، مشيرا إلى دور الهيئة في ضمان تعزيز المنافسة لحماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.
--(بترا)
غ ح/م ف
03/03/2024 13:59:34
MENAFN03032024000117011021ID1107928520
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