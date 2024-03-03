لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين، الخدمات الإلكترونية والرقمية لوزارة الاستثمار.

وأشاد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية هيثم زيادين خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود الساقف، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، بدور الوزارة في تقديم الخدمات المختلفة التي واكبت التطور والرقمنة التكنولوجية.

وأشار إلى دور اللجنة التي استحدثها مجلس النواب هذا العام لتحقيق الرؤى الملكية السامية لمواكبة التطور والرقمنة التكنولوجية والاصلاح الاقتصادي لاسيما المتعلقة بتحسين الاستثمار، مبينا أن اللجنة عملت من خلال عدة لقاءات مع عدة جهات رسمية للوقوف على تنفيذ الخطط وبرامج التحديث الاقتصادي والتكنولوجي، وإنجازات تلك المؤسسات ومدى مواكبتها وانسجامها لتحقيق التحول الرقمي مع نهاية العام الجاري.

وأكد دور الوزارة وخدماتها المختلفة لتوفير الوقت الجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات وجلب رأس المال الخارجي إلى المملكة، مشددا على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومدى انعكاسها على الواقع الاستثماري في الأردن.

بدورها، أكدت السقاف ضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وحرص الوزارة على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة إلى مواكبة تطلعات المستثمرين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، والالتزام بما ورد في قانون البيئة الاستثمارية وضمن السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين التي تركز على رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن الوزارة قامت بأتمتة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة كافة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقالت إن مشروع أتمتة خدمات الوزارة كان عبر مراحل، الأولى انتهت فيها من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، والثانية تميزت بعمليات الربط الإلكتروني على مستوى الإجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع، حيث جرى الربط مع دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، والثالثة تشمل الربط مع مختلف الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.

وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي يمكن التقدم لها من خلال المنصة الإلكترونية، تشمل خدمات التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار، الصندوق الاستثماري، الموافقة الواحدة، وجميع الخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.

يشار إلى أن التقدم للخدمات الإلكترونية المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية يكون من خلال منصة إلكترونية أعدتها الوزارة، تمكن المستثمر بمجرد دخوله عليها من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها ومتابعتها، ومعرفة الإجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد.

من جهتهم، طرح النواب الحضور أيوب خميس، فليحة الخضير، غازي الذنبيات، فايز بصبوص، علي الغراوي، عدة استفسارات حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات التي يطلبها المستثمرة، ومدى التسهيل عليه من خلال سياسة النافذة الواحدة.

--(بترا)

ع س/ ف ج

03/03/2024 13:57:43