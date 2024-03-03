لجان في الأعيان تناقش خطط تحديث المنظومة الأكاديمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا) - انطلقت في مجلس الأعيان اجتماعات لجان فرعية شكلتها لجنة مشتركة تضم 9 من لجان مجلس الأعيان، لوضع خطط تنفيذية لتحديث المنظومة الأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، لوضع المقترحات والخطط التشغيلية وخطط العمل استناداً إلى ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي أقيم نهاية العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومؤسسة عبد الحميد شومان.
وتضم اللجنة المشتركة لجان: المالية والإدارية والتربية والصحة والزراعة والعمل والطاقة والسياحة والخدمات.
وأوضح الحمارنة أن اللجان الفرعية ستعقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بأولويات وبرنامج عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
--(بترا)
وهـ/م ف/اح
03/03/2024 13:56:57
MENAFN03032024000117011021ID1107928518
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