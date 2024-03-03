العقبة : حوارية حول القوات المسلحة والاهتمام الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)



العقبة 3 آذار (بترا) أمين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة امس السبت ندوة حوارية بعنوان "القوات المسلحة والاهتمام الملكي "في جمعية الميثاق للتنمية و التمكين، حاضر فيها المقدم المتقاعد الدكتور نايف النجادات والعقيد الطبيب عمر الرواحنة.

وأشار النجادات الى دور الجيش العربي بجميع تشكيلاته في حماية الوطن ورفعته وتقدمه، لافتا الى ان اهتمام جلالة الملك يأتي من خلال معرفته العملية بالجيش حيث خدم جلالته في صفوف وحداته.

ومن أجل هذا يركز جلالته في كل خطاب على دعم القوات المسلحة الأردنية تعزيزاً لاحترافيتها واستمراراً لنهج التطوير والتحديث ومواكبة متطلبات المرحلة، والتعامل مع متغيرات العصر والتحديات التي يواجهها الإقليم والعالم، ودعم منتسبيها في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لأبنائهم وتقديم قروض السكن دون فوائد.

ويستمر الدعم الملكي للمتقاعدين من القوات المسلحة حيث تم اختيار 15 شباط من كل عام يوما للوفاء للمتقاعدين العسكريين.

بدوره، بين الرواحنة دور الخدمات الطبية الملكية التي جاءت نشأتها وتطورها من خلال اهتمام جلالة الملك الحسين بن طلال طيبي الله ثراه ومن بعده جلالة الملك عبدالله الثاني لدورها في خدمة المجتمع الأردني بكل مكوناته ودورها الإقليمي والدولي خارج الوطن نتيجة لسمعتها الرائده دوليا ومشاركتها في إرسال مستشفيات ميدانيه للدول الشقيقه والصديقه ودعم اخواننا الفلسطينين.

ولفت الى الدور الإقليمي في معالجة الحالات الصعبة والمعقدة والتي يتم تحويلها من بعض الدول العربية، وكذلك الدور التدريبي والتعليمي لطلاب كليات الطب والتمريض والمهن المساندة وتنظيم المؤتمرات الطبية الدولية والمستوى المتميز التي وصلت اليه الذي يأتي باهتمام مباشر من جلالة الملك .

وأوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن خطة مديرية ثقافة العقبة هذا العام تتناول جميع المنجزات التي حظيت باهتمام جلالة الملك لاسيما أن القوات المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع الذي يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بثرى الاردن، مشيرا الى أهمية اللقاء مع المتقاعدين العسكريين ليقدموا خبراتهم التي اكتسبوها في مجال تحقيق التنمية المستدامة واستمرار عملية الانجاز و التطوير .

--(بترا)

أم /اص/اح

03/03/2024 13:50:42