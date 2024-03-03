رئيس الوزراء يلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذي يزور الأردن حاليا.
وأكد رئيس الوزراء العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأميركية، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن الذي يسهم بدعم جهود الأردن التنموية.
ولفت الخصاونة خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت إلى الدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للأردن، والتي تم تأطيرها في مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام في المملكة.
وأكد الخصاونة الدور الإيجابي الذي يقوم به الكونجرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب تجاه دعم الأردن، ومساندة جهوده التنموية.
واستعرض رئيس الوزراء مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي إلى نحو 5ر5 بالمئة، وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على مدى 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تم خلال العام 2022 توفير 89 ألفاً و 500 فرصة عمل 72 بالمئة منها في القطاع الخاص مقارنة بنحو 50 ألف فرصة عمل كان يتم توفيرها سنويا في العقد الماضي، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الوفد على الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل إلى وقف فوري للعدوان وايصال المساعدات الانسانية والطبية العاجلة لابناء قطاع غزة، لافتا بهذا الصدد الى الانزالات الجوية المتعددة للمساعدات التي نفذها الأردن للاشقاء في غزة منفرداً وبالتعاون مع دول شقيقة وصديقة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.
ولفت الخصاونة إلى أن الحل الوحيد الذي يكفل الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها هو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضم الضفة الغربية وغزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين ومؤكدا ان غياب هذا الحل من شأنه أن يغذي حركات العنف والتطرف في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالنظر للدور المهم الذي تقوم به في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء قطاع غزة وفي مناطق عملياتها في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
من جهتهم، أكد أعضاء الوفد على علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة مع الأردن.
وثمنوا مواقف الأردن في التعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيدين بمضامين حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأوضاع في المنطقة سيما في الضفة الغربية وغزة.
وأشاروا إلى أهمية منظومة الإصلاحات التي يتبناها الأردن في المجالات كافة.
وضم الوفد السيناتور كوري بوكر من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والسيناتور مايكل بينت من لجنة مجلس الشيوخ وعدداً من المستشارين .
--(بترا)
ع ق/م ف/اح
03/03/2024 13:55:20
MENAFN03032024000117011021ID1107928516
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