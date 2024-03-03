رئيس النَّيابة العامة: الاتجار بالبشر الأوسع انتشارًا وأخطر الجرائم العابرة للحدود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 3 آذار (بترا)- افتتح رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، المؤتمر الدولي 23 لأعضاء النيابة العامة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أن كان من المقرَّر أن يعقد في الأردن في تشرين الثاني الماضي، وحال دون ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزَّة.

وقال الذيابات، في افتتاح جلسات المؤتمر، إنَّ العالم اليوم بأمس الحاجة لتعزيز التعاون الدولي القانوني والقضائي بين جميع أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي لخطورة هذا النوع من الجرائم وآثارها الكبيرة على الأفراد وتطور المجتمعات واستقرارها الاقتصادي، ما يحتم بذل كل الجهود لتعزيز التعاون وتفعيله على المستوى الدولي باعتباره السبيل الأنجع والأهم في مكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من آثارها.

وأكد أن الجريمة المنظمة ما تزال تشكل تهديدا كبيرا ومتزايدًا للسلام والأمن الدوليين، ما يعيق الجهود الهادفة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة نتيجة التطور المستمر على آليات ارتكابها والتنوع الواسع في أهدافها، حيث تشارك الجماعات الإجرامية المنظمة في مجموعة كبيرة من الأنشطة غير المشروعة من بينها عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والأشخاص والاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر.

وشدد الذيابات على أنَّ الاتجار بالبشر من بين أخطر الجرائم العابرة للحدود وأوسعها انتشارا، ويتم فيها استخدام الأطفال والنساء والشباب من أجل تحقيق الربح والفائدة للشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذا النوع من الجرائم.

ولفت إلى أنَّ الأردن حرص ومنذ زمن على العمل ضمن ثوابت محددة وتصور واضح من أجل مكافحة الجرائم المنظَّمة "عبر الوطنية" بجميع أشكالها، على أساس أن من حق الأفراد العيش بأمان وسلام، وركزت الاستراتيجية الأردنية على ضرورة تشخيص ظواهر الإجرام "عبر الوطنية" ومعرفة أسبابه ودوافعه والبيئة التي ينشط فيها.

وقدَّم الدكتور القاضي عبد الإله العساف في المؤتمر ورقة علمية حول الاتجار بالقطع الأثرية وتهريبها والتعاون الدَّولي في هذا المجال بحضور مدير وكالة الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الجنائية يورو جست، ومدير مكتب المدعي العام الأوروبي "إي بي بي".

--(بترا)

ب ص/أ م/اح

03/03/2024 13:37:43