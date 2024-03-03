وزير الأوقاف: صندوق الزكاة يحقق التكافل المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) -أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بدور صندوق الزكاة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالتعاون مع المزكين والمتبرعين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة، وإقرار موازنته للعام 2023 المعتمدة من قبل مكتب التدقيق المحاسبي.

وقرر المجلس صرف عيدية مقدارها 30 دينارا للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك مع راتب شهر آذار الحالي، وإقامة إفطار للأيتام وأسرهم بمراكز المحافظات في يوم اليتيم.

وأقر المجتمعون الخطة الإعلامية والدعائية للصندوق للحث على فريضة الزكاة، والموافقة على تعديل التعليمات الناظمة لصندوق الزكاة وهيكله التنظيمي ضمن الطرق المعتمدة والقانونية.

ووافق المجلس على صرف 12 ألف قسيمة شرائية قيمة كل منها 30 دينارا بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتجهيز 8000 طرد تمويني بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

كما تمت الموافقة لبعض لجان الزكاة بصرف القسائم الشرائية لتوزيعها على الاسر المحتاجة، إضافة الى شراء 150رأس ماعز ضمن مشاريع الصندوق لتأهيل العديد من الأسر العفيفة.

كما أقر أعضاء المجلس دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبق عليهن الأسس والشروط سيتم من خلالها السداد عن 100 غارمة وكف الطلب عنهن، فضلاً عن ترميم 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.

--(بترا)

وهـ/أ أ/اح

03/03/2024 13:25:09