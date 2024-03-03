الاحتلال يعتقل 7340 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 آذار (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 7340، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وذلك بعد مرور 149 يوما على العدوان والإبادة الجماعية.

--(بترا)

م ف/أ م

03/03/2024 13:18:03