غزة: استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 آذار(بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن 15 طفلا فلسطينيا استشهدوا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ149.

وأكد في بيان صحفي اليوم الأحد، أننا نخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأوكسجين وضعف الإمكانات الطبية.

وكان مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، أعلن أول أمس الجمعة عن وفاة 7 أطفال بسبب الجفاف الشديد وسوء التغذية بعد خروج المستشفى من الخدمة.

--(بترا)

أ ش/ أ أ

03/03/2024 13:15:55

