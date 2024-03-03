مستوطنون متطرفون يحرقون منزلا ومنشأة في برقة شرق رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 آذار (بترا) - أحرق مستوطنون متطرفون منزلا ومنشأة تجارية، في قرية برقة شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس قروي برقة في بيان، بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، وحاولوا إحراق منزل عائلة فلسطينية بالزجاجات الحارقة ما أدى لاحتراق جزء منه قبل أن يتدخل أهل القرية لإخماد الحريق.
وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه منازل القرية التي هب أصحابها للتصدي لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لحماية المستعمرين ومنعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى القرية.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
03/03/2024 13:12:51
MENAFN03032024000117011021ID1107928511
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