Sunday, 03 March 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون متطرفون يحرقون منزلا ومنشأة في برقة شرق رام الله

3/3/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 3 آذار (بترا) - أحرق مستوطنون متطرفون منزلا ومنشأة تجارية، في قرية برقة شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس قروي برقة في بيان، بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، وحاولوا إحراق منزل عائلة فلسطينية بالزجاجات الحارقة ما أدى لاحتراق جزء منه قبل أن يتدخل أهل القرية لإخماد الحريق.
وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه منازل القرية التي هب أصحابها للتصدي لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لحماية المستعمرين ومنعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى القرية.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
03/03/2024 13:12:51

MENAFN03032024000117011021ID1107928511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث