مستوطنون متطرفون يحرقون منزلا ومنشأة في برقة شرق رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 آذار (بترا) - أحرق مستوطنون متطرفون منزلا ومنشأة تجارية، في قرية برقة شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مجلس قروي برقة في بيان، بأن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية، وحاولوا إحراق منزل عائلة فلسطينية بالزجاجات الحارقة ما أدى لاحتراق جزء منه قبل أن يتدخل أهل القرية لإخماد الحريق.

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه منازل القرية التي هب أصحابها للتصدي لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لحماية المستعمرين ومنعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى القرية.

--(بترا)

م ف/أ م/اح

03/03/2024 13:12:51

