شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- انتخب برلمان باكستان الجديد اليوم الأحد شهباز شريف، رئيسا للوزراء لولاية ثانية، بعد مرور 3 أسابيع على الانتخابات العامة غير الحاسمة التي سببت تأخيرًا في تشكيل حكومة ائتلافية، وفق وكالة الأنباء الباكستانية.

وعاد شريف، إلى المنصب الذي كان يشغله حتى آب الماضي، عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف إدارة البلاد.

وجرى التصويت في البرلمان، الذي عقد جلسته الأولى الخميس الماضي، وَسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل احتجاج مترشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان على نتيجة الانتخابات، مع المطالبة بإطلاق سراحه.

وشهباز شريف، الذي يبلغ 72 عاما هو الأخ الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف.

وحصل المرشحون المدعومون من خان، على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، ما أتاح لشهباز فرصة الحصول على ولاية ثانية رئيسًا للوزراء بعد تنحي شقيقه.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/اح

03/03/2024 13:08:08