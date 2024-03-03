نقابة الممرضين تكرم منتسبيها العائدين من غزة

نقابة الممرضين تكرم منتسبيها العائدين من غزة
التاريخ
3/3/2024 2:32:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- كرمت نقابة الممرضين أمس السبت، منتسبيها العائدين من غزة بعد المشاركة مع الوفود الطبية العاملة في مستشفيات القطاع.
وأشاد نقيب الممرضين خالد ربابعة بالواجب الإنساني المقدس الذي قام به الممرضون العائدون من القطاع، مخاطرين بأرواحهم لإنقاذ الجرحى جراء العدوان الصهيوني والتخفيف من آلامهم، مشيرا إلى أن البحث جار عن آلية لإرسال الكوادر والمساعدات التي تحتاجها المستشفيات في القطاع بشكل عاجل.
وسلم ربابعة دروعا تقديرية للممرضين المشاركين، بحضور أعضاء مجلس النقابة.
--(بترا)
ع ح /اص
03/03/2024 13:03:57
MENAFN03032024000117011021ID1107928509
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