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نقابة الممرضين تكرم منتسبيها العائدين من غزة

3/3/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- كرمت نقابة الممرضين أمس السبت، منتسبيها العائدين من غزة بعد المشاركة مع الوفود الطبية العاملة في مستشفيات القطاع.
وأشاد نقيب الممرضين خالد ربابعة بالواجب الإنساني المقدس الذي قام به الممرضون العائدون من القطاع، مخاطرين بأرواحهم لإنقاذ الجرحى جراء العدوان الصهيوني والتخفيف من آلامهم، مشيرا إلى أن البحث جار عن آلية لإرسال الكوادر والمساعدات التي تحتاجها المستشفيات في القطاع بشكل عاجل.
وسلم ربابعة دروعا تقديرية للممرضين المشاركين، بحضور أعضاء مجلس النقابة.
--(بترا)
ع ح /اص
03/03/2024 13:03:57

MENAFN03032024000117011021ID1107928509

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