1195 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال شباط

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 آذار (بترا)- وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، 1195 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين خلال شهر شباط الماضي.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في تقرير الهيئة الشهري اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال نفذ 1066 اعتداء في الضفة الغربية، فيما نفذ المستوطنون 129 اعتداء في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي تتزامن مع العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف، إن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في تقريرها الشهري، تركزت في محافظة جنين تليها الخليل، ثم محافظة القدس، مشيرا الى أن الإجراءات الاحتلالية الاستعمارية أخذت شكلا عقابيا انتقاميا بشكل خطير، تمثلت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض، لا سيما الاستيلاء على 2640 دونما من أراضي المواطنين في برية القدس الشرقية نهاية شباط الماضي، من أجل إحداث تواصل جغرافي بين مستعمرتي معاليه أدوميم وكيدار، وعزل قرى القدس الشرقية وفصلها تماما عن التجمعات البدوية في المنطقة.

وأشار الى الاستمرار بتنفيذ مخطط المناطق العازلة حول المستعمرات وإصدار أمر وضع اليد لأغراض عسكرية على الأراضي المحيطة بمستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله وتبلغ مساحتها 18 دونما، ما يمنع وصول أصحاب الاراضي الفلسطينيين إلى أكثر من 320 دونما تحيط بهذه المستعمرة. كما أشار الى قرار لما يسمى بـ "قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال" يشرعن بؤرة استعمارية جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وهي بؤرة "متسبيه يهودا".

ويعتبر القرار تنفيذا لقرار حكومة الاحتلال في شباط الماضي بشرعنة 9 بؤرة استعمارية، ويخصص الأمر الآن حوالي 417 دونما في المنطقة، خارج المسار المخطط لجدار الضم والتوسع العنصري لصالح المستعمرة الجديدة.

وقال شعبان، إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في شباط الماضي، بلغت 129 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بواقع 38 اعتداء، والخليل 37 ، ورام الله 17 اعتداء، أبرزها الهجوم على بلدة قريوت بحماية الجيش، وهم يحملون سيوفا، وقيامهم بتخريب خزانات المياه في البلدة، إضافة لإطلاق مستعمرين النار صوب محل ومحول كهرباء في قرية الناقورة شمال غرب نابلس، الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية، وإطلاق مجموعة من المستعمرين لأبقارهم في نحو 120 دونما من محاصيل القمح، والشعير، والحمص في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية، بحماية جيش الاحتلال ما أدى إلى تخريبها كاملة وسرقة 50 رأس غنم وجرارين زراعيين ومركبة، ونحو 50 مركبة تعود لفلسطينيين، وتسجيلات كاميرات مراقبة و6 جرافات وشاحنة، إضافة الى 5 حالات سرقة مال (ذهب ونقود) و5 حالات استيلاء على معدات.

ولفت إلى أن هجمات المستعمرين أدت أيضا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 1002 شجرة، منها 692 شجرة زيتون في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وسلفيت.

وأضاف، إن سلطات الاحتلال نفذت في شباط الماضي، 31 عملية هدم طالت 51 منشأة منها 18 مسكنا مأهولا و16 غير مأهولة و15 منشأة زراعية تركزت في محافظات القدس وبيت لحم والخليل، كما أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 34 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية تركزت في محافظات قلقيلية وأريحا والقدس وبيت لحم.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

03/03/2024 13:00:59