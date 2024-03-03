توقيع 8 عقود عمل جماعية منذ بداية العام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار(بترا)- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن 8 عقود عمل جماعية تم توقيعها من خلال الوزارة منذ بداية العام الحالي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية منذ بداية العام 7 منها تم إنهاؤها بمرحلة التفاوض المباشر، وواحد ما يزال في مرحلة مندوب التوفيق، وآخر انتهى الى مجلس التوفيق، وهناك ثالث منظور أمام المحكمة العمالية.

ولفت إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة العام الماضي بلغ 46 عقدا في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية والمنسوجات والتعدين والإسمنت.

وأوضح أن النزاع العمالي يمر وفقا لقانون العمل في 4 مراحل الأولى مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية، وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة، فيما تكون المحكمة العمالية آخر مرحلة.

--(بترا)

ن ش/أ م/اح

03/03/2024 12:49:44