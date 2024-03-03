توقيع 8 عقود عمل جماعية منذ بداية العام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار(بترا)- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن 8 عقود عمل جماعية تم توقيعها من خلال الوزارة منذ بداية العام الحالي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية منذ بداية العام 7 منها تم إنهاؤها بمرحلة التفاوض المباشر، وواحد ما يزال في مرحلة مندوب التوفيق، وآخر انتهى الى مجلس التوفيق، وهناك ثالث منظور أمام المحكمة العمالية.
ولفت إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة العام الماضي بلغ 46 عقدا في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية والمنسوجات والتعدين والإسمنت.
وأوضح أن النزاع العمالي يمر وفقا لقانون العمل في 4 مراحل الأولى مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية، وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة، فيما تكون المحكمة العمالية آخر مرحلة.
--(بترا)
ن ش/أ م/اح
03/03/2024 12:49:44
MENAFN03032024000117011021ID1107928507
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