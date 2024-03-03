نائب أمير مكة يتفقد سير الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

(MENAFN
- Al Watan) تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، سير الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتزامن مع موسم ذروة العمرة والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1445هـ.
وتأتي زيارة سموه امتدادًا لحرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين وولي عهده، لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير راحة وسلامة ضيوف الرحمن القادمين لأداء نسك العمرة من جميع أنحاء العالم، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وبدأت الجولة التفقدية التي رافق سموه فيها وكيل وزارة الحج لشؤون الحج العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، وعدد من القيادات الحكومية والأمنية والتشغيلية في المنطقة، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، والمستشار لمعالي رئيس الطيران المدني المهندس سليمان البسام، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتشغيلية بالمطار، من الصالة رقم (1)، حيث اطلع خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية المعدة لخدمة المسافرين بشكل عام، وللمعتمرين على وجه الخصوص، كما اطلع سموه على منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات وصالة (الترانزيت) ومنطقة الجمارك والجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار، واستمع نائب أمير مكة إلى شرح عن الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين.
وشملت جولة الأمير سعود بن مشعل مجمع صالات الحج والعمرة، حيث اطلع على سير العمل وما تقدمه كافة الجهات العاملة بالمجمع من تسهيلات لخدمة المسافرين من ضيوف الرحمن وكافة فئات المسافرين، لإيجاد تجربة سفر سهلة وميسرة، كما اطلع على المنطقة المخصصة لمبادرة حاج بلا حقيبة
(قبول أمتعة المجموعات) التي تستهدف تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن ونقل أمتعتهم إلى مواقع إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن ثم إلى الطائرات بعد إنهاء إجراءات تفتيشها أمنيا، إضافة إلى مواقع الصالات المكيفة في منطقة البلازما، ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وفي نهاية الجولة عقد الأمير سعود اجتماعاً بحضور مديري القطاعات الحكومية والتشغيلية، وشاهد عرضاً مرئياً قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، تضمن الخطط التشغيلية لموسم ذروة العمرة 1445هـ، وأبرز الإنجازات والمبادرات التي حققت نقلة نوعية في خدمات المسافرين خلال الفترة الماضية، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لمطارات جدة ومستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة2030، التي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030.
واستعرض الاجتماع إجمالي المسافرين من صالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين خلال شهري (يناير وفبراير) الماضيين 8 مليون و200 ألف مسافر، بمتوسط 141 ألف مسافر يوميًا، كما استعرض عدد الوصول المتوقع للمعتمرين منذ شهر رحب الماضي وحتى نهاية شوال المقبل البالغ (3 مليون و220 ألف
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