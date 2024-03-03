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نائب أمير مكة يتفقد سير الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

3/3/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، سير الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتزامن مع موسم ذروة العمرة والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1445هـ.
وتأتي زيارة سموه امتدادًا لحرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين وولي عهده، لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير راحة وسلامة ضيوف الرحمن القادمين لأداء نسك العمرة من جميع أنحاء العالم، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وبدأت الجولة التفقدية التي رافق سموه فيها وكيل وزارة الحج لشؤون الحج العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، وعدد من القيادات الحكومية والأمنية والتشغيلية في المنطقة، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، والمستشار لمعالي رئيس الطيران المدني المهندس سليمان البسام، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتشغيلية بالمطار، من الصالة رقم (1)، حيث اطلع خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية المعدة لخدمة المسافرين بشكل عام، وللمعتمرين على وجه الخصوص، كما اطلع سموه على منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات وصالة (الترانزيت) ومنطقة الجمارك والجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار، واستمع نائب أمير مكة إلى شرح عن الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين.
وشملت جولة الأمير سعود بن مشعل مجمع صالات الحج والعمرة، حيث اطلع على سير العمل وما تقدمه كافة الجهات العاملة بالمجمع من تسهيلات لخدمة المسافرين من ضيوف الرحمن وكافة فئات المسافرين، لإيجاد تجربة سفر سهلة وميسرة، كما اطلع على المنطقة المخصصة لمبادرة حاج بلا حقيبة
(قبول أمتعة المجموعات) التي تستهدف تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن ونقل أمتعتهم إلى مواقع إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن ثم إلى الطائرات بعد إنهاء إجراءات تفتيشها أمنيا، إضافة إلى مواقع الصالات المكيفة في منطقة البلازما، ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وفي نهاية الجولة عقد الأمير سعود اجتماعاً بحضور مديري القطاعات الحكومية والتشغيلية، وشاهد عرضاً مرئياً قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، تضمن الخطط التشغيلية لموسم ذروة العمرة 1445هـ، وأبرز الإنجازات والمبادرات التي حققت نقلة نوعية في خدمات المسافرين خلال الفترة الماضية، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لمطارات جدة ومستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة2030، التي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030.
واستعرض الاجتماع إجمالي المسافرين من صالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين خلال شهري (يناير وفبراير) الماضيين 8 مليون و200 ألف مسافر، بمتوسط 141 ألف مسافر يوميًا، كما استعرض عدد الوصول المتوقع للمعتمرين منذ شهر رحب الماضي وحتى نهاية شوال المقبل البالغ (3 مليون و220 ألف

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