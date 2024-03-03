النيران تشتعل في بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة



تفاصيل حادث بطلة كمال الأجسام

ووفقاً لقناة SHOT على منصة "تليغرام"، فإن بطلة كمال الأجسام "بوجرونوفا" البالغة 41 عاماً حاولت إشعال سيجارة، بينما كانت تقود سيارتها في شوارع منطقة ريزان الساحلية بروسيا ، وبسبب عاصفة من الرياح، انتشرت النار على الفور في شعرها.



وتسبّب ذلك في حروق شديدة في وجهها ورقبتها وذراعيها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم



وتعمل إيرينا بوجرونوفا كمدرّبة في رياضة كمال الأجسام، وقد حصلت على العديد من الجوائز في مسابقات كمال الأجسام على المستوى المحلي والأوروبي في فئات مختلفة.



حوادث مأساوية للاعبي رياضة كمال الأجسام

ولا تُعدُّ هذه الحادثة الفريدة من نوعها التي يتعرّض لها لاعبو رياضة كمال الأجسام، حيث تُوفيت لاعبة كمال الأجسام المكسيكية، أوداليس سانتوس مينا، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، أثناء إجراء عملية لتقليل كمية العرق المفرط التي تفرزها جسمها، وقد تمّ إجراء العملية في مركز طبي في المكسيك، وكانت أوداليس تروّج له في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، تعرضت أوداليس لسكتة قلبية بعد تخديرها للعملية.





وفي حادثة أخرى مأساوية، توفي بطل كمال الأجسام الإندونيسي، فيكي ريونتو، البالغ من العمر 33 عاماً، بعد أن كسر عنقه أثناء ممارسة تمارين الرفع بالأوزان في إحدى الصالات الرياضية.



وكان فيكي يحمل وزناً يصل إلى 210 كيلوغرامات عندما فشل في رفعه، مما تسبب في سقوط الوزن الهائل على رقبته التي انكسرت على الفور، وتسبّب له ذلك في إصابات خطيرة أودت بحياته بعد عدة عمليات جراحية فاشلة. -عربي بوست