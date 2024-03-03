جورجينا صديقة رونالدو تكشف موعد اعتزاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزال اللاعب على هامش مشاركتها في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس ، حيث ارتدت ثوباً يحمل رقم 7 واسم صاحب الكرات الذهبية الخمس تحت أنظار أطفالهما.
وانتشر مقطع فيديو على منصة إكس تجيب فيه جورجينا عن سؤال حول موعد اعتزال لاعب النصر البالغ 39 عاماً وقالت: "كريستيانو؟ سنة واحدة أخرى ويعتزل أو ربما سنتان لا أدري ".
وارتدى رونالدو القميص رقم 7 خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد وواصل هذا التقليد أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس والنصر .
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