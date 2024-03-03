Sunday, 03 March 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جورجينا صديقة رونالدو تكشف موعد اعتزاله

3/3/2024 2:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزال اللاعب على هامش مشاركتها في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس ، حيث ارتدت ثوباً يحمل رقم 7 واسم صاحب الكرات الذهبية الخمس تحت أنظار أطفالهما.
وانتشر مقطع فيديو على منصة إكس تجيب فيه جورجينا عن سؤال حول موعد اعتزال لاعب النصر البالغ 39 عاماً وقالت: "كريستيانو؟ سنة واحدة أخرى ويعتزل أو ربما سنتان لا أدري ".

وارتدى رونالدو القميص رقم 7 خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد وواصل هذا التقليد أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس والنصر .

MENAFN03032024000072011014ID1107928472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث