نيمار يكشف عن رغبته باللعب مع ميسي مجدداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف لاعب نادي الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا عن رغبته في اللعب مجددا مع زميله السابق لاعب نادي انتر ميامي الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ان لعب معه في برشلونة من 2013 حتى 2017 وفي باريس سان جيرمان قبل رحيل الثنائي في صيف 2023.
واضاف البرازيلي "أتمنى اللعب مع ميسي مرة أخرى، فهو شخص رائع والجميع يعرفه، لكنني أعتقد أن ليو سعيد في ميامي، وإذا كان مسرورا، فأنا سأكون كذلك، وأتمنى له التوفيق".
علماً ان نيمار انتقل الى السعودية مقابل 90 مليون يورو.
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