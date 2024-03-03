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نيمار يكشف عن رغبته باللعب مع ميسي مجدداً

3/3/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف لاعب نادي الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا عن رغبته في اللعب مجددا مع زميله السابق لاعب نادي انتر ميامي الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ان لعب معه في برشلونة من 2013 حتى 2017 وفي باريس سان جيرمان قبل رحيل الثنائي في صيف 2023.
واضاف البرازيلي "أتمنى اللعب مع ميسي مرة أخرى، فهو شخص رائع والجميع يعرفه، لكنني أعتقد أن ليو سعيد في ميامي، وإذا كان مسرورا، فأنا سأكون كذلك، وأتمنى له التوفيق".

علماً ان نيمار انتقل الى السعودية مقابل 90 مليون يورو.

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