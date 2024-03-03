مبابي يتهم باريس بالخيانة

MENAFN - Alghad Newspaper)وكشفت الصحافة الفرنسية منذ عدة أسابيع، أن مبابي أبلغ رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، برحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يعتقد مهاجم الديوك أن الإدارة هي التي سربت قراره عن عمد إلى الصحافة، قبل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لم يتفق مطلقا مع باريس على إعلان الأمر، في ذلك التوقيت، وكان من المفترض أن يتم الكشف عنه في وقت لاحق، وفقا لخطة اللاعب.



ويرى مهاجم موناكو السابق أن إدارة النادي لم تحترم وعدها، كما أنه لا يفهم سبب هذا التصرف، الذي جاء قبل مواجهة أوروبية مهمة.



وبات مبابي قريبا بشدة من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، بحسب تقارير صحفية، عقب انتهاء عقده مع "بي إس جي" بنهاية الموسم الجاري.