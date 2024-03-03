إنفانتينو: من أجل اسكتلندا قررنا زيادة عدد منتخبات المونديال

MENAFN - Alghad Newspaper)وآخر مشاركة لاسكتلندا في النهائيات العالمية كانت في نسخة 1998 في فرنسا حيث تذيلت ترتيب المجموعة الأولى بعد البرازيل والنرويج والمغرب.وفشلت اسكتلندا في التأهل للبطولة التي ينافس فيها 32 منتخبا في النسخ الست الأخيرة.

وبعد تأهلها لنهائيات بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا هذا العام تأمل اسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم في 2026 التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا وهي أول نسخة تطبق فيها الزيادة الجديدة في عدد الفرق وهي 48 منتخبا.



وقال إنفانتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اسكتلندا بعد حضوره المباراة التي فاز فيها سانت ميرين 2-1 على ضيفه أبردين في الدوري المحلي الممتاز عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي في لوش لوموند: تأهلت اسكتلندا لبطولة أوروبا بصورة متميزة تماما. لا أخفيكم سرا وهو أننا قررنا زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 لتمكين اسكتلندا من المشاركة. ستكون أمام اسكتلندا فرصة كبيرة للتأهل. وإذا نجحت في التأهل فعليا فأنا على ثقة أن جمهورها سيستمتع كثيرا.



وغابت اسكتلندا عن نهائايت كأس العالم في 2022 في قطر عقب خسارتها أمام أوكرانيا في قبل نهائي ملحق التصفيات الأوروبية.



وخلال المشاركة في ثماني نسخ في نهائيات كأس العالم لم تتجاوز اسكتلندا دور المجموعات رغم أنها تملك ثاني أقدم اتحاد وطني للعبة على مستوى العالم بعد إنجلترا.