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الصرايرة رئيساً لمجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية

3/3/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أشهرت الجمعية الأردية للثقافة الأردنية أمس السبت، مجلس أمناء الجمعية برئاسة العين جمال الصرايرة وعضوية صخر دودين، نضال الحديد، محمد الرواشدة، عامر البشير، د. حسن السعود، د. سهى أديب، د. وضاح البرغوثي، د. وضاح الكيلاني، ومحمد عيسى عوده وسامر الطيب.
وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، تسليم خطاب الدعوة من الإتحاد العربي للثقافة الرياضية الى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأمانة عمان الكبرى، حيث كان الاتحاد العربي أعلن في وقت سابق عن منح جائزة خاصة لبرنامج المجلة الرياضية، بصفته من أعرق البرامج الرياضية التلفزيونية في الوطن العربي والذي مضى على إنطلاقه أكثر من 40 عاماً، إضافة إلى جائزة خاصة لمشروع مراكز الواعدين التابع لأمانة عمان الكبرى، الذي يهتم بالفئات العمرية وتطوير المواهب الكروية.
وألقى حسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، كلمة أكد فيها أن الجمعية أثبتت ذاتها وفرضت إسمها محلياً وعربياً ودولياً، ومشدداً على ثقته في تعاون مجلس الأمناء ومجلس إدارة الجمعية لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في رفعة الرياضة الأردنية ورفع راية الوطن في كل المحافل.
وستشهد الفترة المقبلة، إقامة العديد من الأنشطة من خلال الإنفتاح على المؤسسات الوطنية والرياضية والجهات ذات العلاقة والإختصاص.

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