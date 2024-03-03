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اتحاد الكرة يرفض رفع قيمة الدعم المادي لأندية المحترفين

3/3/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

عمان - رفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي اعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
وأكد الاتحاد في رده على كتاب الاندية، ان ظروف الاتحاد المالية لا تسمح بذلك، خصوصا أن المنتخب الوطني تنتظره استحقاقات مقبلة.
وبين الاتحاد في كتاب رسمي للأندية، أن فترات التوقف الماضية للمسابقة، كانت ضمن أيام الفيفا.
وتضمن كتاب اتحاد الكرة العديد القضايا التي تهم الجانبين.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية رسميا ليبلغها بأنه وبناء على انجازات المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، فقد تقرر تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل كل ناد على 15 ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 320 ألف دينار على الأندية كل وفق نفقاته وتعاقداته.










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