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بـ3 أهداف.. الفيصلي يتفوق على الرمثا في دوري المحترفين

3/3/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفوق فريق الفيصلي على نظيره الرمثا ضمن الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.


وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، على ستاد عمان الدولي، بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم روناد وانجا وعارف الحاج وبكر كلبونة.


وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين ظهور نتيجة لقاء الوحدات والجليل الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 19 نقطة في المركز الرابع.--(بترا)

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