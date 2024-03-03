بـ3 أهداف.. الفيصلي يتفوق على الرمثا في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تفوق فريق الفيصلي على نظيره الرمثا ضمن الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، على ستاد عمان الدولي، بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم روناد وانجا وعارف الحاج وبكر كلبونة.
وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين ظهور نتيجة لقاء الوحدات والجليل الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 19 نقطة في المركز الرابع.--(بترا)
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