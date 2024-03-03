ريال مدريد: تعرضنا لأكبر فضيحة تحكيمية في تاريخ الدوري الإسباني

MENAFN - Alghad Newspaper)وشهدت اللحظات الأخيرة جدلا واسعا بعد أن أوقف الحكم المباراة بينما كانت كرة عرضية متجهة إلى الإنجليزي جود بيلنغهام الذي ارتقى عاليا وتابعها برأسه ليسجّل هدفا ثالثا لريال مدريد، مما اشعل غضب لاعبي الفريق الذين اعترضوا بقوة على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف (90+9). وادى هذا الاحتجاج إلى طرد بيلينغهام.

وقالت الصحيفة: تعتقد إدارة ريال مدريد أن النادي في خضم معركة شاملة، وأن ما حدث في ملعب فالنسيا "ميستايا" يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن الفريق الأبيض يواجه أكبر فضيحة تحكيمية في التاريخ، وسيواصل النادي انتقاده ضد الحكام لتحقيق تغيير جذري في التحكيم الإسباني.



ورغم أنّ نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الاسباني، إلا أنّه ثاني تعادل للميرينغي في آخر 3 مراحل، ما يعطي جيرونا فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، الأحد.

كما أنّ الغريم التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث يملك فرصة بدوره للعودة إلى سباق اللقب وتقليص الفارق لست نقاط عندما يواجه مضيفه أتلتيك بلباو خامس الترتيب في لقاء صعب على أرض الأخير، يوم الأحد.