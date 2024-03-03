Sunday, 03 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موقعة حامية بين العين والنصر في ذهاب ربع النهائي

3/3/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- يتواجه نادي العين الإماراتي مع ضيفه النصر السعودي اليوم الاثنين على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم 2023-2024.
وتقام المواجهة الثانية في ذهاب ربع نهائي منطقة الغرب يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد على ستاد "المملكة أرينا" في الرياض.
ويأمل العين في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبين جمهوره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب في الرياض.
وكان العين توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث، ولكنه لم ينجح في بلوغ الدور نصف النهائي منذ حصوله على وصافة نسخة العام 2016.
ونجح العين في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات لعبها أمام الأندية السعودية، من ضمنها الفوز على النصر 1-0 في نسخة العام 2020.
ويبرز في صفوف الفريق المهاجم التوغولي كودجو لابا، الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإماراتي، إلى جانب تسجيل 6 أهداف في البطولة القارية.
من جهته فإن النصر يتطلع لتسجيل حضوره في الدور نصف النهائي للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعدما كان حقق هذا الأمر عامي 2020 و2021.
كما أن الفريق يتطلع لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة، لكن عليه الظهور بصورة أفضل بعد تعادله في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي 4-4 مع الحزم، حيث بات يتأخر بفارق 9 نقاط خلف الهلال المتصدر.
ولم يخسر النصر في آخر 8 مباريات بالبطولة القارية، حيث حقق 6 انتصارات مقابل التعادل في مباراتين، وهو لم يخسر أيضاً في آخر ثلاث مباريات أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، حيث حقق انتصارين مقابل التعادل في مباراة.
ويبرز في هجوم الفريق السعودي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 5 أهداف في البطولة، إلى جانب أندرسون تاليسكا الذي سجل 6 أهداف.
وكان النصر تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للدحيل القطري و3 للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للفيحاء السعودي، و7 لباختاكور الأوزبكي و4 لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين. -(وكالات)

MENAFN03032024000072011014ID1107928464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث