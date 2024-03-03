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ليفركوزن يوسع فارق الصدارة الألمانية بتخطي كولن

3/3/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كولن 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولو الرابعة والعشرين من المسابقة.
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في آخر 11 موسما.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وتقدم ليفركوزن عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 73.
سيري أ
تنفس فيرونا الصعداء عندما تغلب على ضيفه ساسوولو 1-0 أمس، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وسجل البولندي كارول سفيديرسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.
وهو الفوز الأول فيرونا في مبارياته السبع الأخيرة (ثلاثة تعادلات ومثها هزائم) والخامس هذا الموسم فتخلص من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وارتقى إلى السابع عشر برصيد 23 نقطة.
في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الرابعة تواليا والسابعة في مبارياته الثماني الاخيرة فتراجع إلى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.
كما هي الخسارة الأولى لساسوولو في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد دافيدي بالارديني خليفة أليسيو ديونيزي المقال من منصبه بعد الخسارة أمام إمبولي 2-3 والتي أتبعها بسقوط كبير على أرضه أمام نابولي حامل اللقب 1-6 الأربعاء في مباراة مؤجلة.
وسبقا لبالارديني، ابن الـ60 عاماً، أن أشرف على أندية إيطالية عدة بينها كالياري ولاتسيو وآخرها كريمونيزي في الدرجة الثانية.
ليج 1
واصل بريست الذي لم يسبق له أن حل في مركز أفضل من الثامن، موسمه التاريخي وعزز وصافته بفوزه على ضيفه لوهافر 1-0، فيما استمرت معاناة نيس بخسارته امام مضيفه تولوز 1-2 أمس الأحد في المرحلة 24 من بطولة فرنسا لكرة القدم.
على "ستاد فرانسيس-لو بليه" الذي لا يرتقي الى متطلبات المشاركة في المسابقات القارية، حافظ بريست على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام موناكو 1-3 في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، معززاً بذلك مركزه الثاني بـ46 نقطة.
واستفاد فريق المدرب إريك روا وبفضل الهدف الذي سجله بيار ليس-ميلو في الدقيقة 34، على أكمل وجه من انتهاء مباراة الجمعة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر بالتعادل السلبي، كي يبتعد عن الأول بفارق أربع نقاط ويقلص الفارق الذي يفصله عن الثاني الى تسع نقاط.
وفي المقابل، تجمد رصيد لوهافر عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة العاشرة للموسم.
وعلى "ستاديوم تي اف سي"، كان نيس البادئ بالتسجيل ضد مضيفه تولوز عبر مهاجمه الدولي النيجيري تيريم موفي في الدقيقة الثامنة، لكن صاحب الأرض قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفين للهولندي ثيس دالينجا (65) ويان جبوهو (69).
وهي الخسارة الثالثة لنيس في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فواصل بالتالي نتائجه المخيبة التي أدت إلى تراجعه من المركز الثاني الى الخامس برصيد عند 40 نقطة بعدما كان متصدراً في تشرين الثاني (نوفمبر).
وشدد الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس على ضرورة أن "نستفيق"، رافضاً الحديث عن "أزمة؟ كلا، على الإطلاق".
وتابع "قد يعتقد البعض في الوقت الحالي أني غبي وربما اعتاد الناس على الموقع الذي كنا عليه خلال فصل الخريف، لأني أعرف تماماً مدى الصعوبة (التي يمر بها أي ناد) خلال موسم. نحن ما زلنا في المركز الخامس وبالتالي ما زلنا في مجال تحقيق أهدافنا".
ورأى أنه "يجب علينا استعادة الطاقة التي كنا نتمتع بها في بداية الموسم. نحن في مرحلة الشك بعض الشيء، لكن يجب ألا ننسى ما قمنا من أمور جيدة حتى الآن".
في المقابل، واصل تولوز صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة، فارتقى الى المركز العاشر مؤقتاً برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي يستضيف لنس وصيف بطل الموسم الماضي لاحقاً.
وعاد متز من ملعب نانت بفوزه الأول في آخر 11 مرحلة والخامس هذا الموسم، وجاء بهدفين سجلهما الجورجي جورج ميكاوتادزيه (58) وماتيو أودول (60)، رافعاً رصيده الى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 25 لمضيفه في المركز الثالث عشر.
وتعادل مونبلييه مع ضيفه ستراسبورج بهدفين لأرنو نور الدين (71 و87) مقابل هدفين لحبيب ديارا (47) والهولندي إيمانويل إيميجا (83). -(وكالات)

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