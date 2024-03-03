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سابقة تحكيمية تثير غضب ريال مدريد بعد التعادل مع فالنسيا

3/3/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فالنسيا- أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استياءه من الطريقة التي انتهت بها مباراة الفريق أمام فالنسيا مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يشهد فيها "وضعا مماثلا"، وشدد على أن الإنجليزي جود بيلينجهام لم يكن يستحق الحصول على بطاقة حمراء.
وشهدت اللحظة الأخيرة من المباراة التي أقيمت أول من أمس وانتهت بالتعادل 2-2 لقطة مثيرة للجدل، بعد أن أطلق الحكم خيل مانزانو صافرة النهاية، بينما كان براهيم دياز يستعد لإرسال عرضية حولها جود بيلينجهام برأسه في الشباك، ولكن الحكم كان قد أطلق الصافرة، ليعترض لاعبو الريال بشدة على القرار، وهو ما تسبب في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لا يوجد الكثير لقوله. وقع أمر غير مسبوق. أعتقد أن الحكم ارتكب خطأ".
وأكد أنشيلوتي أن بيلينجهام لم يكن يستحق الطرد حيث أكد أنه لم يتلفظ بأي إهانة، بل قال باللغة الإنجليزية إنه "هدف سخيف".
ومن ناحية أخرى، علق أنشيلوتي على أداء البرازيلي فينيسيوس صاحب هدفي الريال والذي عاد لملعب فالنسيا الذي تعرض فيه لإهانات عنصرية في 21 أيار (مايو) الماضي مما دفع الحكم لإيقاف اللقاء، كما تم فتح عملية قضائية يتم التحقيق فيها مع ثلاثة من مشجعي فالنسيا.
وقال إن فينيسيوس "لعب مباراة جيدة وكان حاسما وأكثر فاعلية على المرمى وسجل هدفين مهمين للغاية لنا".
وعن تقييمه للمباراة قال "كنت أشعر أننا سنخسر لأننا لعبنا بشكل سيئ للغاية في الشوط الأول وفي النهاية تمكنا من الانتفاضة".
من جانيه، احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بمباراته رقم 250 بقميص ريال مدريد بثنائية في مرمى فالنسيا، وانتقد أداء الحكم خيل مانزانو الذي أطلق صافرة النهاية بعد عرضية انتهت بهدف، مشيرا إلى أن الملكي لم ينتصر لأنهم لم يسمحوا له بذلك.
وقال اللاعب في تصريحات لقناة ريال مدريد، إنها كانت "مباراة صعبة للغاية، اللعب خارج ملعبنا دائما ما يكون صعبا، لكن بعد تلقي هدفين، تمكنا من التعادل وفي النهاية لم نفز لأنهم لم يسمحوا لنا بذلك".
وأبدى فينيسيوس (23 عاما) سعادته بمباراته رقم 250 مع ريال مدريد، وهو ثالث أصغر لاعب سنا يحققها بعد راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.
وقال في هذا الصدد: "في الحقيقة إنها فرحة هائلة، لم أتخيل قط أن ألعب هذا العدد من المباريات في مثل هذا العمر. أريد مواصلة صنع التاريخ، وأن أكون من بين الأفضل ومن بين اللاعبين الذين لعبوا فترات طويلة بهذا القميص".
وأخيرا، طلب فينيسيوس دعم جماهير ريال مدريد بعد غد الأربعاء في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج، مبينا "علينا أن نبقى حازمين وأن يقف المشجعين معنا في مباراة مهمة".
في السياق ذاته، كشف الحكم مانزانو، أنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه جود بيلينجهام عقب انتهاء اللقاء، بسبب توجه اللاعب إليه "بعدوانية والصراخ" قائلا بالإنجليزية "إنه هدف لعين".
وأوضح خيل مانثانو في تقرير المباراة "طرد اللاعب بيلينجهام للسبب التالي: "بعد انتهاء اللقاء وبينما كان ما يزال داخل الملعب، توجه ناحيتي بعدوانية وأخذ في الصراخ علي مرددا.. إنه هدف لعين، بالإنجليزية".
بينما أنشيلوتي عن لاعبه خلال المؤتمر الصحفي مؤكدا "كان اللاعب واضحا فيما قاله، بالتأكيد كان أسلوبه خشنا بعد الهدف وهو أمر طبيعي بعد كل ما حدث، لكنه لم يوجه أي إهانة على الإطلاق".
ووسط حالة من "الصدمة" منذ نهاية المواجهة، تحرك ريال دفاعا عن بيلينجهام.
وكشفت مصادر من ريال مدريد، أن النادي يستعد للذهاب إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الدفاع عن اللاعب الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، لا تفهم كيف أنهى الحكم مانزانو المباراة في هذه اللحظة، وترى أنه أمر غير مقبول.
ورغم ذلك، ترى اللجنة الفنية للحكام أن الحكم وتقنية الفيديو قدما مباراة جيدة حتى تلك اللحظة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانزانو قدم في نهاية المباراة أسوأ دقيقة له كحكم، كما أن ما حدث منح ريال مدريد حقا بأن يكون له مطالبات بالتحكيم العادل.
وأوضحت أن حتى مشجعي فالنسيا يفهمون غضب اللاعبين والمدربين في ريال مدريد بسبب ما حدث عند إطلاق صافرة النهاية.
وحسب الصحيفة، يعلم ريال مدريد ومسؤولوه أنهم وسط معركة عنيفة، ويرون أن ما حدث في الميستايا أكبر فضيحة في السنوات الأخيرة، وأنه سيخلد في تاريخ كرة القدم.
وعلى صعيد منفصل، أبدى لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني أسفه لسقوطه أثناء اللعب بكل ثقله على الركبة اليمنى للفرنسي مختار دياخابي لاعب فالنسيا، ما تسبب للأخير في إصابة خطيرة، وتمنى له "الشفاء العاجل".
وقعت هذه الحادثة خلال الشوط الثاني، وبينما وضع لاعبو الفريقين أيديهم على رؤوسهم عندما رأوا ساق دياخابي ممدة على العشب، غطى تشواميني وجهه بتأثر شديد بسبب سقوطه الذي أدى لإصابة قلب دفاع "الخفافيش".
وعقب الحادثة توجه عدد من لاعبي الريال إلى تشواميني لمواساته، واعتذر اللاعب الفرنسي عندما غادر دياخابي الملعب على محفة، واعتذر لاحقا مرة أخرى على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب تشواميني على منصات التواصل الاجتماعي: "آسف بشدة لما حدث لدياخابي. أتمنى لك الشفاء العاجل".
وانتقد اللاعب الفرنسي في تدوينة أخرى أداء الحكم جيل مانزانو، قائلا "هذا أمر مخز".
وأثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها دياخابي، أنه يعاني من خلع في الركبة اليمنى، وبهذه الطريقة سيغيب بكل تأكيد حتى نهاية الموسم.
ودخل اللاعب المستشفى الليلة الماضية للحصول على قدر أفضل من المراقبة الطبية.
وأشار نادي فالنسيا في بيان إلى أن اللاعب ينتظر الخضوع إلى فحوصات جديدة.
في الجهة المقابلة، اعتبر روبن باراخا مدرب فالنسيا أن التعادل مع ريال مدريد ليست النتيجة المرضية بالنسبة له، بعد أن قدم فريقه مباراة متكاملة وكان بوسعه الفوز في المنعطف الأخير لو نجح بيتر فدريكو في تحويل أي من الفرصتين اللتين سنحتا له إلى هدف.
وقال باراخا: "أعجبني الجزء الأخير من المباراة كثيرا. ضغطنا بقوة وكان بمقدورنا التقدم 3-2. كنا متفوقين في النتيجة لفترات طويلة وسعينا نحو الفوز. كنا نتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، لكن كما أقول دوما، يجب تقدير النقاط"، خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الليلة قبل الماضية.
ولم يرغب مدرب فالنسيا في التطرق إلى اللعبة الأخيرة التي أحرز منها بيلينجهام هدفا بعد انتهاء زمن اللقاء، مضيفا أن الحكم فقط هو من يقرر اللعبة الأخيرة في المباراة.
وتابع: "كانت مباراة عالية المستوى وحافلة بالتوتر والندية وأعجبتني أشياء كثيرة في فريقي. نفذنا أشياء عديدة على أكمل وجه كي نحرز نقطة. لم يتأخر اللاعبون في بذل الجهد، وعدم منح الفرصة لريال مدريد كي يلتقط أنفاسه. من الطبيعي أن يخلق المنافس ست فرص خطرة ولا يستفيد منها".
وأوضح: "يمتلك الريال نقاط قوة عديدة فردية وجماعية، حاولنا ألا نجعل المنافس يلعب بأريحية عن طريق الضغط وغلق المساحات. نشعر أننا نجحنا في كل ذلك. مارسنا الضغط العالي وحافظنا على الإيقاع وتحكمنا في مجريات الأمور، لكننا نتحدث في النهاية عن فريق ذي إمكانات هائلة ويتميز بالخطورة في اللمسات الأخيرة". -(وكالات)

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