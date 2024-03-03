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كحلان يستغرب استبعاده عن الوحدات وينتظر بطولة آسيا بشغف

3/3/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - استغرب لاعب كرة القدم محمد كحلان، استبعاده عن فريق الوحدات الأول، بعد فسخ النادي لعقده و3 لاعبين آخرين الأسبوع الماضي، تمهيدا لتسجيل اللاعبين الجدد للفريق الأول المشارك بالبطولات المحلية.
وبين كحلان في حديث خاص لـ"الغد"، أنه كان متحمسا للعب لأطول فترة ممكنة مع الوحدات، بعد أن وقع بداية الموسم على عقد يمتد لأربعة مواسم، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن فرصة مناسبة للعب أكثر وإظهار قدراته الفنية.
وتابع: "نشأت وترعرعت بين جدران النادي ومثلت جميع فئاته العمرية، ونجحنا معا في تحقيق العديد من البطولات، وأرى أن النادي بحاجة أكثر في الفترات المقبلة للاعتماد على أبنائه بالفريق الأول، بعد أن أثبتوا حضورهم في الفترات السابقة".
ولفت كحلان البالغ من العمر 21 عاما، إلى أنه حصل على فرصة اللعب في أكثر من مناسبة مع المدرب العماني السابق رشيد جابر، إلا أنه وبسبب التغيير المستمر على الأجهزة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي، لم تتح له الفرصة لإثبات ذاته وإقناع المدربين بإمكانياته، ما أدى إلى إنهاء علاقته بالوحدات.
وواصل: "تواصل معي أكثر من فريق بدوري المحترفين خلال الأيام الماضية بعد فسخ عقدي مع الوحدات، وما أزال أدرس العروض المقدمة إلي بهدف الانضمام إلى فريق ببقية جولات الدوري بدءا من الجولة المقبلة".
وأشاد كحلان بنوعية اللاعبين الذين استقطبهم الوحدات مؤخرا لتدعيم صفوفه بهدف استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه لموسمين، موضحا أن "الأخضر"، قادر على العودة بشخصيته وبدعم جماهيره للصدارة.
وزاد: "المنافسة على لقب دوري المحترفين ما تزال قائمة، رغم الفارق النقطي الجيد بين الحسين إربد المتصدر وملاحقيه الوحدات والفيصلي، والذي بلغ قبل الجولة الثالثة عشرة 7 نقاط، وإذا استطاع الحسين تسجيل الفوز في أكبر عدد من المباريات بمرحلة الإياب، فإنه يستحق التتويج بالبطولة عطفا على ما قدمه خلال مرحلة الذهاب".
ومن جهة أخرى، أوضح كحلان أن إنجاز المنتخب الوطني للرجال في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، ساهم بصورة كبيرة في بث الروح والحماس لدى عناصر المنتخب الأولمبي، حول القدرة على المنافسة في كأس آسيا، بالبطولة التي ستقام الشهر المقبل في قطر.
وقال: "لدينا أسماء مميزة في المنتخب الأولمبي العام الحالي، وعناصر رئيسية بفرقها بدوري المحترفين، كما يقودنا جهاز فني على مستوى عال بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير من خلال المنافسة على اللقب، والتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى بتاريخ الكرة الأردنية".
وذكر كحلان، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا نهاية الشهر الحالي، هو الاستعداد الأمثل للبطولة القارية، موضحا أن المنتخب قادر على التأهل عن المجموعة الأولى بالنهائيات الآسيوية التي تضم قطر وأستراليا وإندونيسيا.
وأردف: "ستكون بطولة آسيا محط اهتمام وأنظار فرق عربية وعالمية عديدة من أجل استقطاب أبرز اللاعبين، ونأمل بأن نقدم مستويات مميزة تليق باللاعب الأردني، من أجل الحصول أيضا على فرص احتراف جيدة".
وطالب كحلان الجهات المحلية المسؤولة، بزيادة الدعم والاهتمام باللاعبين والفرق على جميع الأصعدة، وإنشاء ملعب على مستوى عال، نظرا لتعرض الملاعب للضغط بسبب قلتها وتعدد المسابقات، إلى جانب ضرورة تخفيف التوقفات التي تساهم في إبعاد اللاعبين عن "فورمة" المباريات.
ومن الجدير بالذكر، أن لاعب الوسط كحلان كان أحد العناصر الرئيسية مع منتخب الشباب في العام الماضي، وشارك بجميع مباريات نهائيات كأس آسيا تحت قيادة المدرب الوطني إسلام ذيابات، وكانوا على بعد خطوة واحدة من بلوغ مونديال الشباب.

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