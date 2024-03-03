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أبو جاجة وعشيش يبدآن مشوار الملاكمة ببطولة العالم اليوم

3/3/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يقص المنتخب الوطني للملاكمة اليوم شريط مشاركته في بطولة العالم، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي ستقام في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية حتى الحادي عشر من شهر آذار (مارس) الحالي، بمشاركة 602 لاعب ولاعبة من 113 دولة.
ويفتتح اليوم اللاعب محمد أبو جاجة مشوار المنتخب من خلال مواجهة الكولومبي جونزاليس لاندازوري، ضمن منافسات دور الـ64 لوزن تحت 57 كغم، فيما يلتقي بالدور ذاته اللاعب حسين عشيش مع الأوزبكي تورابيك حبيبولاييف ضمن وزن تحت 80 كغم.
ويتواصل مشوار المنتخب الوطني غدا بلقاء وحيد من خلال مواجهة اللاعب زياد عشيش نظيره شوكوروف شوكوبزون من طاجيكستان، لحساب دور الـ64 من وزن تحت 64 كغم.
وتقام مواجهتان للمنتخب بعد غد، حيث يلتقي حذيفة عشيش في وزن تحت 51 كغم بدور الـ32، الفائز من مواجهة الصيني جياماو تشانج ولاعب باربادوس جورجي بريدي، فيما يواجه عدي الهنداوي بدور الـ64 منافسه البرتغالي رودريجيز أنطونيو بوزن تحت 92 كغم.
وتقام مواجهة وحيدة للمنتخب يوم الخميس بالدور الـ32 من وزن تحت 63.5 كغم، إذ ينتظر اللاعب عبادة الكسبة، الفائز من مواجهة البرازيلي يوري فالكاو وأليكسي دي لا كروز من جمهورية الدومينيكان، على أن تخوض اللاعبة حنان نصار نزالها الأول يوم الجمعة بلقاء الفائزة من مواجهة الصربية نينا رادوفانوفيتش وتشان تشينج من هونج كونج.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة، بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في البطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

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