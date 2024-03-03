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منتخب الناشئين يجدد مواجهته مع نظيره الأوزبكي اليوم

3/3/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – يلتقي المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، عند الساعة الثانية عصر اليوم نظيره المنتخب الأوزبكي، على ملعب جاوا، في مباراة ودية تأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
المنتخبان يبحثان عن الفائدة الفنية وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتهما الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وينتظر أن يختتم منتخب الناشئين معسكره التدريبي الذي يقيمه في أحد فنادق العاصمة، عقب نهاية المباراة ويعود بعدها اللاعبون إلى أنديتهم، في انتظار التجمع المقبل في رحلة التحضيرات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها المدرب عبدالله القططي كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، وضياء الدين هاشم.
ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، وإقامة التدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

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