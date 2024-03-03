مدربو المنتخب يصلون اليوم باستثناء عموتة.. 8 آلاف دينار تحرم السرحان من التسجيل

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدربو المنتخب يصلون اليوم

ينتظر أن يصل في ساعة متأخرة من مساء اليوم، الطاقم الفني المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم، باستثناء المدير الفني الحسين عموتة الذي يعود يوم 9 الشهر الحالي.

ويصل اليوم المدرب المساعد هشام الإدريسي ومدرب اللياقة ومحلل الأداء، فيما يتواجد المدرب العام مصطفى خلفي في عمان، ولم يغادر إلى المغرب في الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب الوطني للقاء منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في اطار منافسات تصفيات كأس العالم.

8 آلاف دينار تمنع السرحان من التسجيل

يعاني نادي مغير السرحان، من عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد في فريق كرة القدم، بسبب حرمانه رسميا نتيجة عدم دفعه لحوالي 8 آلاف دينار للاعبين في الفريق.

وكان مغير السرحان يستعد لتعزيز صفوف الفريق، قبل أن يتفاجأ بعقوبة الحرمان من التسجيل، نتيجة مستحقات مالية مترتبة على صندوقه الذي يعاني من أزمة مالية صعبة جدا، دفعته للتقصير في صرف رواتب اللاعبين بانتظام.

ويعاني أكثر من ناد محلي في دوري المحترفين، من نفس مشكلة مغير السرحان، في مشهد يؤكد حاجة الأندية لحل جذري للتغلب على مشكلة شح الموارد المالية التي تغطي المصاريف.

"مغص" سبب التبديل الإجباري للعطار

المغص الشديد، كان سببا في التبديل الاجباري والسريع للاعب الحسين إربد عبدالله العطار، خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق السلط، ضمن منافسات دوري المحترفين.

العطار دخل إلى الملعب تقريبا في منتصف الشوط الثاني بديلا للاعب، قبل أن يلعب عشر دقائق تقريبا ومن ثم استبداله بعد أن شعر بحالة من المغص الشديد وبشكل مفاجئ.

الجهاز الفني لفريق الحسين بقيادة جمال محمود، تفاجأ بوضع لاعبه، وحاول اقناعه بالتريث لمعرفة تأثير المغص، من أجل استكمال المباراة، وهو ما لم يحصل، ما اضطر المدرب لاستبداله باللاعب مصعب اللحام.

يزن العرب ضمن المرشحين لأفضل لاعب في الدوري القطري

دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، المحترف في فريق معيذر القطري، ضمن قائمة اللاعبين الستة المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب في الجولة الخامسة عشرة من الدوري القطري.

ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون إلى جانب يزن العرب كل من: أكرم عفيف وردجر جيديس وفيكتور لكحل وعمر باري وياسين براهيمي.

وكان العرب وقع على كشوفات فريق معيذر القطري، قبل لحظات من اغلاق باب التسجيل، وخلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت الشهر الماضي في قطر.

هل يطلب "الأولمبي" بتمديد إيقاف الدوري ؟

تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، لديه رغبة باستمرار توقف دوري المحترفين، خلال فترة الأسبوعين التي تقع بين انتهاء المنتخب من المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في السعودية اعتبارا من يوم 20 الشهر الحالي، وبين المشاركة في كاس آسيا لمنتخبات سن 23 التي تنطلق في قطر منتصف نيسان (إبريل) المقبل.

ولم يفصح المنتخب الأولمبي عن هذه الرغبة، خوفا من احتجاج شديد من الأندية التي تعارض فترات التوقف الطويلة، ولكنه يرغب ضمنا بإيجاد حل لهذه الفترة التي يحتاج فيها المنتخب لمواصلة تجميع لاعبيه قبل الذهاب إلى قطر، من أجل تجهيز نجوم الفريق للمرحلة المقبلة والصعبة.

اتحاد كرة القدم لم يفصح عن أجندة المرحلة المقبلة التي تلي فترة توقف دوري المحترفين اعتبارا من الأسبوع المقبل، الأمر الذي جعل كل الخيارات متاحة، بانتظار التنسيق مع المنتخب والأندية في هذا الموضوع، تمهيدا لاتخاذ القرار الأكثر دقة.

الحكم فيصل مرشح للتواجد بكأس آسيا تحت 23

يعتبر الحكم الدولي الأردني أحمد فيصل، مرشحا للتواجد في نهائيات أسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني.

ولم تصدر بوادر عن تواجد حكام أردنيين آخرين في هذه البطولة باستثناء أحمد فيصل، على أمل أن يرتفع عدد الحكام الأردنيين في البطولة لاحقا.

كواليس النجوم

. المنتخب الوطني للتايكواندو، استثمر معسكره التدريبي في مدينة جدة السعودية، للقيام بأداء مناسك العمره في مكة المكرمة التي قضى فيها المنتخب وقتا طويلا للعبادة.

. متابعون توقعوا أن يشهد الأسبوع الحالي من دوري المحترفين لكرة القدم، حديثا كثيرا عن التحكيم في ظل الملاحظات السلبية التي خرجت حتى الآن تعليقا على المباريات التي جرت خلال اليومين الماضيين.

. عدد أندية المحترفين لكرة القدم، التي بدأت بالتخلي عن فكرة معسكر مغلق في الفندق قبيل المباراة الرسمية بيوم واحد أو يومين، في ارتفاع مستمر لاسباب عديدة ابرزها التكلفة المالية لمثل هذه المعسكرات، خاصة وأن الاندية تعاني من أزمات مالية خانقة.. في المواسم الماضية الأندية خاصة المنافسة منها، كانت تحرص وبشكل مستمر على الدخول في معسكر بالفندق قبيل المباريات، قبل أن يتراجع هذا النهج في الفترة الحالية.