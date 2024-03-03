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مدرب الأهلي يحذر من توقف طويل مرتقب لدوري المحترفين

3/3/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- حذر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم عماد رشاد، من توقف آخر طويل مرتقب لدوري المحترفين، بهدف إتاحة الفرصة للمنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية الخارجية خلال الشهرين الحالي والمقبل.
وبين رشاد في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب الأولمبي يتحضر للمشاركة في نهائيات كأس آسيا منتصف شهر نيسان (أبريل) المقبل، إلى جانب مشاركة منتخب الرجال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، من خلال نافذتين بفترتين متباعدتين.
وأضاف: "هناك أحاديث تطرح وبقوة من داخل اتحاد الكرة، تشير إلى أن المنتخب الأولمبي يطلب التحضير لنهائيات آسيا لفترة طويلة، حيث سيتوقف دوري المحترفين يوم العاشر من الشهر الحالي إلى أجل غير مسمى، ما يجعل الأندية في موقف صعب حال اتخاذ القرار، بعودة البطولة إلى بداية شهر أيار (مايو) المقبل".
ولفت رشاد إلى أن توقف الدوري فترة طويلة مرة أخرى، سيجعل جميع الأندية المحلية في وضع مالي وفني صعب، والذي قد يدفعها للانسحاب من بطولة الدوري، متمنيا بأن تقام على الأقل 3 جولات بعد بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية نهاية الشهر الحالي، وحتى موعد النهائيات الآسيوية.
وتابع: "جميع هذه الأنباء ستجعل الدوري هو الأسوأ والأصعب حال تم إيقافه مجددا، نظرا للتوقفات العديدة التي رافقت البطولة منذ انطلاقتها، لمشاكل مادية في حالات تسببت في إضراب الفرق، وأخرى بسبب التوقفات الرسمية".
وعلى صعيد منفصل، ذكر رشاد أنه راض عن أداء فريقه خلال مرحلة الإياب، رغم التعادل أمام الوحدات من دون أهداف، والخسارة بهدفين لهدف أمام شباب العقبة أول من أمس، مشيرا إلى أن النتائج لا تعكس المستوى الفني الذي قدمه فريقه وتحديدا في المباراة الثانية.
وواصل: "لا أفضل الحديث عن التحكيم وأعتبر أخطاءه دائما جزءا من اللعبة، إلا أنه لم يكن موفقا بالصورة المطلوبة في مواجهتنا أمام شباب العقبة، وكان متسرعا في منح لاعبي الأهلي الإنذارات بعكس الفريق المنافس، إلى جانب شكوك حول عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي".
وأشار رشاد إلى أن هدف فريق الأهلي الموسم الحالي بدوري المحترفين هو الثبات، وذلك بعد تواجده لموسمين في دوري الدرجة الأولى، موضحا أن ميزانية النادي المخصصة لفريق الرجال.
واستطرد: "حارس المرمى ربيع عز الدين كان الأفضل في الجولة الأولى من مرحلة الإياب، وتفوق على جميع زملائه من بقية الأندية بتألقه في الذود عن مرماه، إلا أنه لم يكن موفقا في مباراة شباب العقبة، وكان سببا في خسارة الفريق بالهدف الثاني، حيث باغتته الكرة ولم ينجح في التقاطها، وكل لاعب معرض للخطأ ونثق بقدرته على العودة بقوة في المستقبل".
وأكد رشاد، أن الأسابيع المقبلة لا تحتمل الخطأ، وأن الفوز في مباراة سحاب المقبلة هو الهدف الرئيسي للفريق من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر، موضحا أن الأهلي يعمل على بناء فريق بتواجد عدد جيد من اللاعبين الشباب، ويهدف إلى البقاء لموسم آخر بين الكبار.
وزاد: "استغنى الفريق عن خدمات الموريتاني البشير سيدي والأوزبكي بيخوذ سعيدوف وسند جعارة، بسبب عدم تجانسهم مع المجموعة، واستقطبنا خالد صياحين الذي أثبت حضوره مع الفريق حتى الآن، إلى جانب الفلسطيني محمد مراعبة الذي شكل خطورة في المنطقة الأمامية بالمباراة الثانية، والفلسطيني الآخر أنس بني عودة والعراقي علي العزاوي، إلا أن غياب الأول وحرمان الثاني تسبب في عدم ظهورهما باللقاء الأخير".
وقدر رشاد غضب جماهير الأهلي على الفريق وحرصها على رؤية نتائج أفضل، وأنه يعتز بمتابعتهم لكل صغيرة وكبيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة النادي تمنحه الثقة بهدف الاستمرار مع الفريق وتحقيق الهدف المنشود.

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