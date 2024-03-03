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نقاط مباراتي باكستان فرصة النشامى لتصحيح المسار بتصفيات المونديال

3/3/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تعد المواجهتان المقبلتان للمنتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، فرصة مثالية أمام منتخب "النشامى" لتصحيح المسار وتعزيز حضوره نحو التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027.
ويرنو المنتخب الوطني من إضافة 6 نقاط مهمة في رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، في خطوة مهمة لخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
وكان المنتخب فقد 5 نقاط في بداية مشواره بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام منتخب طاجكيستان والخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، ويحتاج "النشامى" لنقاط مباراتي الباكستاني لتحسين مركزه في المجموعة، خصوصا أن المنتخبين السعودي والطاجيكي سيلعبان معا في الجولتين الثالثة والرابعة، وهذا سيعيد ترتيب فرق المجموعة في نهاية الجولة الرابعة.
وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.
ويتسلح "النشامى" بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023، ووصوله للمشهد النهائي بعد أداء فني مميز ونتائج كبيرة بالفوز على منتخبات متطورة أبرزها المنتخبان الكوري الجنوبي والعراقي، إضافة إلى استرداد ثقة الشارع الرياضي الأردني بعد أداء فني غير مقنع خلال المباريات الودية والجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة.
ويؤكد الكثير من المشجعين، أن حصد 6 نقاط من مباراتي باكستان، يشكل ضربة مزدوجة تساهم في رفع المعنويات، وتمنح المنتخب حصادا وفيرا من النقاط، ما ينعكس إيجابا على مباراتي طاجيكستان والسعودية اللتين تقامان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وزادت آمال الشارع الرياضي والثقة بالنشامى وإمكانية تحقيقه الإنجاز التاريخي المنتظر بالتأهل لمونديال 2026، في ظل الدعم الذي بات يحظى به المنتخب على مختلف الصعد، ما يجعل الفرصة مواتية للمنتخب الوطني لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، والمتمثل بمشاهدة منتخب النشامى في المونديال لأول مرة في تاريخه. خصوصا في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 منتخبا إلى 48، ما منح القارة الآسيوية التي يتواجد فيها المنتخب الوطني ثمانية مقاعد ونصف في زيادة ملحوظة في عدد المنتخبات المتأهلة، ما يعني تعزيز فرص المنتخب للوصول إلى هذه التظاهرة العالمية الرياضية الكبرى في العالم.
وينتظر أن يعود المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة لعمان خلال الايام المقبلة، بعد إجازة خاصة قضاها بالمغرب، فيما عاد الجهاز المعاون وبدأ تحضيراته للمرحلة المقبلة. وسيبدأ تجمع "النشامى" حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني الحسين عموتة، يوم العاشر من شهر آذار (مارس)الحالي، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها في الجولة الثالثة من منافسات القارية، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة المنتخب الباكستاني الثانية ضمن الجولة الرابعة.
منحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، قبل فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.
ويبذل اتحاد الكرة جهودا لتأمين سفر المنتخب بطائرة خاصة، ضمن الترتيبات الإدارية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد على إتمامها على أكمل وجه، وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة قامت بتأمين طائرة خاصة لنقل "النشامى" إلى طاجيكستان في مباراة "النشامى" الأولى.
وتبحث اللجنة التنفيذية توفير أفضل وسائل الراحة للمنتخب الباكستاني في رحلته، خصوصا أن المباراة ستقام عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت الأردن وفي يوم من أيام شهر رمضان، لعدم تركيب أعمدة الإنارة في ملعب المباراة "استاد جناح".
وحسب المعلومات المتوفرة وفي ظل عدم متابعة الجهاز الفني بقيادة عموتة لمنافسات دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، تبدو التشكيلة الأولية التي اختارها عموتة فبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا الماضية قطر 2023، الأقرب للتواجد في مباراتي الباكستان، حيث ضمت اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، عبد الله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد وسالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد شوكوت، نور الروابدة، إضافة إلى محمود مرضي، مهند أبو طه، محمود أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

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