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بني هاني يغيب عن الملاعب 3 اسابيع

3/3/2024 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن النادي الفيصلي، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمد ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم، خلال مواجهة الفيصلي مع ضيفه الرمثا مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3-0.

وتعرض بني هاني للإصابة في شوط المباراة الأولى، ليخرج من الملعب على نقالة، ويدخل مكانه احسان حداد.

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