بني هاني يغيب عن الملاعب 3 اسابيع
التاريخ
3/3/2024 2:29:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن النادي الفيصلي، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمد ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم، خلال مواجهة الفيصلي مع ضيفه الرمثا مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3-0.
وتعرض بني هاني للإصابة في شوط المباراة الأولى، ليخرج من الملعب على نقالة، ويدخل مكانه احسان حداد.
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