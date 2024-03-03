كما لو أنه برأسين.. هندي عانى من ورم في جمجمته 15 عاماً وهكذا تخلص منه

الصحيفة أوضحت أن المريض أخبر الأطباء بأنه لاحظ لأول مرة، وجود كتلة صغيرة على رأسه عندما كان عمره 24 عاماً، ومع مرور السنين، نما حجمها وأصبح كبيراً ليصبح بحجم رأسه تقريباً، وبلغ قياسه 20 سم في 15 سم.



وفقاً للأطباء، فإن معظم هذه الأورام يكون حميداً، ولكن بعضها يمكن أن يكون سرطانياً وقد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ولكن بحسب البحث، يمكن لطفرات الحمض النووي أن تشكل الورم.



يمكن أن تكون الجراحة وسيلة فعالة لعلاج الأورام الحميدة، ولكن قد يختار الأطباء عدم القيام بها إذا كانت لا تسبب أي إزعاج، لكن في حالة المريض الهندي، كان الورم كبيراً جداً لدرجة أنه بدأ يلحق الضرر بالجزء الخارجي من الجمجمة، وسرعان ما وصل إلى العظم الداخلي أيضا.









صورة لرأس الرجل بعد الجراحة



بالتالي، فإنّ ضغط الكتلة يمكن أن يدمر ما يصل إلى 4 سم من العظم الموجود في قاعدة الجمجمة، كان هذا تحدياً للجراحين، حيث كانت الأوعية الدموية القريبة في الدماغ معرضة للخطر، وقال الأطباء إن خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تكون قاتلة للمريض.



مع ذلك، نجح الأطباء في إزالة الورم وخياطة الرأس مرة أخرى، وتعافى المريض تماماً، بعد سنوات عانى فيها آلاماً شديدة في الرقبة، وصعوبة في النوم، وخدراً في الأطراف، ما جعله يعاني صعوبة في المشي، إلى جانب الشعور بالاكتئاب والقلق إلى جانب أنه كان يبدو مثل رجل برأسين، بحسب وسائل إعلام محلية.