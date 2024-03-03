الإمساك في رمضان.. كيف تتخلص منه؟



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من الإمساك، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



طرق تساعد على التخلص من الإمساك

1- شرب كمية كبيرة من الماء

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أنه من الضروري على الأشخاص تناول كمية كبيرة من الماء خاصًة خلال شهر رمضان حيث يفضل تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وذلك لتليين البراز وتسهيل عملية الهضم بشكل كبير.



2- تناول الألياف الغذائية

يساعد تناول الألياف الغذائية بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، لذلك يفضل تناول كمية كبيرة الفواكه والخضروات الطازجة بما في ذلك التين والمشمش والكيوي والخوخ، السبانخ والبقدونس والجرجير، والحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز الكامل في النظام الغذائي.



3- ممارسة الرياضة بانتظام

تعمل ممارسة الرياضة بانتظام خلال شهر رمضان على الأقل 30 دقيقة يوميًا، مثل المشي أو الجري أو السباحة، في تحفيز حركة الأمعاء والحماية من فرص الإصابة بالإمساك بشكل كبير، وبالتالي يفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعد الإفطار، للحصول على أفضل النتائج.



4- استخدام الملينات الطبيعية

عادًة ما تساعد الملينات الطبيعية في تحسين حركة الأمعاء والسيطرة على الإمساك بشكل كبير حيث يفضل تناول زيت الزيتون على معدة فارغة، أو شرب شاي البابونج أو شاي النعناع أو التين المجفف المنقوع في الماء، وذلك للحصول على أفضل النتائج.



5- تجنب الأطعمة الدسمة

يشتهر شهر رمضان بالإفطار على الوجبات الدسمة، مما يتسبب في زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك يجب الحرص على تجنب الإفطار على الوجبات الدسمة نهائيًا للحد من فرص الإصابة بالإمساك وزيادة الشعور بالراحة والتخلص من ألم البطن المزعج.

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