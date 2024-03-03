كيف تحافظين على نضارة بشرتك خلال شهر رمضان؟

خلال هذا المقال سنذكر طرق العناية بالبشرة في شهر رمضان حسب أطباء الجلد، والإيجابيات التي يعود بها الصيام على البشرة.



العناية بالبشرة في شهر رمضان

الحفاظ على رطوبة البشرة خلال شهر رمضان يُعد أمراً ضرورياً لمنع جفافها وفقدان نضارتها، وهو تحدٍّ يواجه الكثيرين خلال هذا الشهر. فالصيام يؤدي إلى تقليل تناول السوائل، مما يزيد من خطر جفاف البشرة. لذا، يُنصح باتباع بعض الخطوات الأساسية للحفاظ على رطوبة البشرة:



استخدام مرطب مناسب للبشرة: يُعتبر استخدام مرطب للبشرة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، طريقة فعالة للحفاظ على رطوبتها. من المهم اختيار مرطب يناسب نوع البشرة، سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة.



استخدام مرطب للجسم بعد الاستحمام وقبل النوم : استخدام مرطب للجسم بعد الاستحمام يساعد على قفل الرطوبة داخل البشرة، ويمنحها النضارة والحيوية، كما أن استخدامه قبل النوم يوفر العناية المكثفة خلال الليل.



شرب كميات كافية من الماء : من المهم جداً شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار ولحماية البشرة من الجفاف يُنصح بتوزيع شرب الماء بالتساوي خلال هذه الفترة لضمان الحصول على أقصى استفادة.



تجنب غسل الوجه بكثرة خلال رمضان: خلال شهر رمضان، تزداد حساسية البشرة وتصبح أكثر عرضة للجفاف، ولذلك ينصح خبراء الجلد بتجنب غسل الوجه بشكل مفرط. الغسل المتكرر يمكن أن يتسبب في تفاقم مشكلة الجفاف بإزالة الزيوت الطبيعية المحافظة على ترطيب البشرة. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام البخاخات المرطبة للوجه كبديل فعال للحفاظ على رطوبة البشرة دون الحاجة للغسل المتكرر بالماء.



العناية بالبشرة في شهر رمضان

لهذا السبب يجب حماية البشرة من أشعة الشمس؛ إذ التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب أضراراً متعددة للبشرة مثل حروق الشمس وفقدان نضارتها، لذا، في حالة الخروج خلال ساعات النهار في شهر رمضان، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية لحماية البشرة. يُنصح بحمل مظلة شمسية وارتداء نظارات شمسية وقبعة لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يجب استخدام واقي الشمس المناسب لنوع البشرة، والذي يحتوي على معامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30%.



الحصول على التغذية الكافية خلال الشهر

خلال شهر رمضان ينصح الأطباء بالتركيز على أهمية اتباع نظام غذائي متنوع وغني بالعناصر الغذائية الأساسية؛ للحفاظ على صحة البشرة وتجنب الجفاف والبهتان. هناك عدة فيتامينات مهمة يُنصح بتضمينها في النظام الغذائي خلال الشهر الفضيل:



فيتامين أ: يساهم فيتامين أ في منع جفاف الجلد، ويمنح البشرة نعومة وسلاسة. يُعد الجزر، المشمش، السبانخ، الملوخية، والخضراوات الورقية من أغنى المصادر بفيتامين أ. يُوصى بتضمين عصير الجزر الطازج في وجبة الإفطار أو السحور مرة واحدة على الأقل أسبوعياً.



فيتامين ب : نقص فيتامينات "ب" قد يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد المبكرة. المصادر الغنية بهذا الفيتامين تشمل اللحوم، البقوليات، والحبوب الكاملة، ويُنصح بتناول هذه الأطعمة خلال الإفطار.



فيتامين ج : هذا الفيتامين يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة ونضارة البشرة. يوجد فيتامين "ج" في الفواكه مثل البرتقال، الفراولة، وعصير البطيخ.



فيتامين هـ : يساعد فيتامين "هـ" في تقليل ظهور التجاعيد، ويعزز من تجديد الخلايا. يوجد هذا الفيتامين في الزيوت النباتية والمكسرات.



بالإضافة إلى هذه الفيتامينات يعتبر أطباء الجلد أن الماء هو العنصر الأساسي للعناية بالبشرة خلال رمضان؛ إذ يُعد شرب كميات كافية من الماء ضرورياً لمنع الجفاف والحفاظ على مرونة الجلد. الماء يساعد أيضاً في تجنب الظهور المبكر للتجاعيد.



من المهم التأكيد على أن تنوع الأطعمة في النظام الغذائي خلال رمضان يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة وجمالها. يجب على الصائمين التأكد من تضمين هذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي للحفاظ على بشرتهم نضرة وصحية خلال الشهر الفضيل.



استخدام ماء الورد لنضارة البشرة

للحصول على بشرة ناعمة تشع نضارة وجمالاً خلال شهر رمضان، هناك بعض الوصفات التي يمكن استخدامها بماء الورد بشكل أساسي، لما له من فوائد كثيرة.



للحصول على بشرة نضرة قومي بمزج بعض القطرات من ماء الورد مع كريم البشرة الخاص بك، وستحصلين على بشرة رطبة وناعمة يومياً.



أما لتنظيف البشرة استخدمي ماء الورد كغسول يومي لبشرتك، فهو مزيل جيد لكل الأوساخ والخلايا الميتة.



العناية بالبشرة في شهر رمضان

يمكن استغلال ماء الورد أيضاً لتقليل التجاعيد؛ إذ يقوم ماء الورد بعملية فتح مسام البشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد في الوجه.



بالإضافة إلى هذه المنافع يقوم ماء الورد بمعالجة البثور، امزجي مقدارين متساويين من عصير الليمون وماء الورد، ثم ضعيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء، لتحصلي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على بشرة بلا بثور، وستختفي تدريجياً.



بالإضافة إلى أنه يساعد في معالجة الهالات السوداء قومي بالمسح بقليل من ماء الورد على عينيك، حيث إنه سيقوم بعملية التخفيف من الانتفاخات ويزيل الهالات السوداء تحت العينين.



الصيام وعلاج مشاكل البشرة

الصيام يعتبر فترة راحة ضرورية للجسم، وله فوائد متعددة على الصحة العامة، بما في ذلك صحة البشرة. من أهم الفوائد التي يقدمها الصيام للبشرة مساعدة الجسم على التخلص من السموم. خلال الصيام، يقل العبء المبذول في عملية هضم الطعام، مما يسمح للجسم بتوجيه مزيد من الطاقة لإزالة السموم.



تشمل عملية إزالة السموم من الجسم عدة مراحل تبدأ بإزالة الفضلات من الجهاز الهضمي، وتصل إلى إزالة السموم المتراكمة في الأنسجة الخلوية.



من ناحية أخرى، يساعد الصيام في تحسين العديد من الحالات الجلدية، مثل حب الشباب والأكزيما. هذا يعود إلى تقليل الضغط على الجسم المرتبط بعملية الهضم، ما يسمح للجسم بتوجيه طاقته نحو إصلاح وعلاج الأنسجة والأعضاء الأخرى في الجسم، بما في ذلك البشرة.



كما أن الصيام يؤثر على إنتاج الزيوت في البشرة، خاصةً لدى الأشخاص ذوي البشرة الدهنية. التقليل من الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن يساهم في تحسين حالة البشرة، وتقليل ظهور حب الشباب.



للاستفادة من فوائد الصيام للبشرة، من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وشرب كميات كافية من الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واستخدام المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة. كما يُنصح بتقليل استهلاك السكر وزيادة تناول الألياف لتعزيز صحة البشرة. -عربي بوست

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