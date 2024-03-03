ثروة خيالية.. هؤلاء هم أغنى الممثلين الأتراك

إذ كلما زادت شهرة الفنان ارتفع أجره، وأصبح مطلوباً من أجل المشاركة في الإعلانات الخاصة بالعلامات التجارية الكبرى، وكذلك الحضور ضيف شرف لأهم المناسبات حول العالم.



ومع كثرة الممثلين وشهرة أغلبهم، أصبح الكثير يتساءل عن مَن الأغنى بينهم، وما مقدار الثروة التي يحصل عليها.



وحسب ما نشره الموقع الإخباري "ntv" التركي، نقلاً عن موقع "Celebsrevealed"، فقد تم الكشف عن لائحة أغنى الممثلين الأتراك لسنة 2023، وذلك ضمن قائمة تتكون من 5 أسماء، لنتعرف عليهم.



5- سيريناي ساريكايا









تمكنت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا، البالغة من العمر 33 سنة، من تحقيق ثروة تُقدر بـ186 مليون ليرة تركية، والتي تعادل 6 ملايين دولار أمريكي.



وقد تمكنت هذه الممثلة من تحقيق سلسلة من النجاحات منذ بدايتها في عالم التمثيل، كان من أشهرها دورها في مسلسل "مد وجزر"، الذي عُرض سنة 2013، والذي وضعها على طريق الشهرة.



لكن أولى خطواتها في هذا المجال لم تكن في التمثيل، وإنما في مسابقات ملكة الجمال، عندما فازت بلقب ملكة جمال المراهقين الأوروبيين وهي في عمر 15 سنة فقط، لتتجه بعد ذلك لعالم عروض الأزياء.



من بين أشهر المسلسلات التي قدمتها، ونالت شهرة كبيرة، خصوصاً في الوطن العربي، نذكر "في"، و"العائلة"، و"شهمران".



4- هاندا آرتشيل









جاءت الممثلة الشابة هاندا آرتشيل في المركز الرابع في قائمة أغنى الممثلين الأتراك، بثروة تُقدر بـ249 مليون ليرة تركية، والتي تعادل ما يقارب 8 ملايين دولار أمريكي.



وقد حققت هذه الممثلة الشابة ثروتها بعد أن أصبحت الاسم الأول المطلوب في عالم الإعلانات، سواء فيما يخص الموضة، ومستحضرات العناية الشخصية، أو غيرها من الخدمات، إضافة إلى أعمالها التي بالرغم من الانتقادات التي تطالها فإنها تكون ناجحة وذات نسبة مشاهدة عالية.



وقد كانت بداية هاندا في عالم الشهرة سنة 2013، عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال أذربيجان، وتمكنت من التفوق والحصول على اللقب، الشيء الذي جعلها مطلوبةً في مجال الإعلانات، وكذا التمثيل من خلال أدوار صغيرة.



لكن البداية الحقيقية كانت من خلال مسلسل "بنات الشمس"، الذي حصلت فيه على دور البطولة، لتقدم بعد ذلك مسلسلات ناجحة أخرى، من بينها "الحب لا يفهم الكلام"، و"أنت اطرق بابي"، ثم "شخص آخر".



3- جان يامان









يأتي الممثل التركي جان يامان في المرتبة الثالثة في قائمة أغنى الممثلين الأتراك لسنة 2023، وذلك بثروة تقدر بـ311 مليون ليرة تركية، والتي تعادل 10 ملايين دولار أمريكي.



وقد كان جان يامان من بين الممثلين الذين يطمحون إلى الشهرة والنجاح بشكل كبير، وليس فقط في تركيا، وهذا ما تمكن من تحقيقه، بعد شهرته الكبيرة في مسلسل "الطائر المبكر"، لينتقل للتمثيل في إيطاليا بشكل رسمي، وقد جاء اختياره هذا كونه من أصول إيطالية، ويتحدث اللغة بطلاقة منذ كان طفلاً.



تخرج جان في كلية الحقوق، وعمل في مجال المحاماة لمدة 6 سنوات، وكان التمثيل بالنسبة له مجرد هواية، إذ كان يشارك بأدوار صغيرة، قبل أن تُفتح له أبواب الشهرة الحقيقية من خلال مسلسل "البدر"، الذي لعب فيه دور البطولة.



قدَّم بعد ذلك مسلسلاً آخر يحمل عنوان "مَن منّا لا يُحب"، ثم "الطائر المبكر"، وآخر أعماله في تركيا كان مسلسل "الرجل الخطأ"، قبل التوجه للعيش في إيطاليا، وزيارة تركيا فقط في العطلات.



2- مريم أوزرلي









رغم غيابها المستمر عن الدراما، وتركيزها مؤخراً على شهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في المناسبات الفنية، والأخرى التي لها علاقة بالموضة، فإن مريم أوزرلي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنى الممثلين الأتراك، بثروة تعادل 311 مليون ليرة، والتي تساوي 10 ملايين دولار أمريكي.



وقد كانت بداية أوزرلي، ذات الأصول الألمانية، في مسلسل "حريم السلطان"، الذي قدمت فيه دور السلطانة هيام، والذي جعلها تعتبر من بين أهم الفنانات التركيات، بفضل أدائها الرائع.



إذ تعلمت، حسب تصريحاتها، اللغة التركية خصيصاً من أجل هذا الدور، الذي رشحتها له إحدى زميلاتها، وقد استغرقت مرحلة تجارب الأداء مدة 4 أيام، قبل استقرار فريق العمل عليها.



1- أغنى الممثلين الأتراك.. كيفانش تاتليتوغ









يتربع على عرض هذه القائمة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، المعروف بالوطن العربي باسم مهند، حسب شخصيته في مسلسل "نور"، وتُقدر ثروته بـ466 مليون ليرة تركية، والتي تعادل 15 مليون دولار أمريكي.



وقد كانت بداية كيفانش في عالم الفن من خلال عروض الأزياء، لكن قبل ذلك كان محترفاً لكرة السلة، وقد لعب في عدة أندية محلية في مرحلة المراهقة، قبل أن يتوقف بسبب تعرضه لإصابة خطيرة، أنهت مساره الرياضي.



في سنة 2002 حصل على لقب أفضل عارض أزياء في تركيا، وأفضل عارض أزياء في العالم، الشيء الذي فتح له باباً في مجال التمثيل، وذلك من خلال دور البطولة في مسلسل "نور".



حصد كيفانش تاتليتوغ العديد من النجاحات في هذا المجال، ومن بين أبرز أعماله "العشق الممنوع"، و"ميرنا وخليل"، و"الشمال والجنوب"، و"جسور والجميلة"، و"اصطدام"، ثم "العائلة". -عربي بوست

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